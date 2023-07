Mindig hálát adott a jóistennek, hogy a katasztrófa elkerülte lakóhelyét, az elmúlt héten csütörtökön azonban már ő is kénytelen volt átélni a jégeső félelmét és borzalmát.

– Testközelből láthattam, hogyan pusztított a vihar, félelmetes volt. Hatalmas széllel érkezett, hullottak az öklömnyi, almanagyságú jegek. Nem tudhattuk, mikor veri be az ablakot a jég. Azon a délután nemrég köszöntem csak el a polgármesterünktől, de a vihar elmúltával ismét találkoztunk, hogy egyeztessünk a legfontosabb tennivalókról – elevenítette fel a csütörtöki eseményeket Paragh Lajos.

– A hivatalban tartottuk meg a válságtanácskozást, amelyen részt vettek az önkormányzati képviselők és a katasztrófavédelem képviselői is. Bár már bezárt a mátészalkai Tüzép, de a katasztrófa miatt készségesen kinyitott, így be tudtuk szerezni a takarófóliákat, hogy a lakások ideiglenes védelmet kapjanak egy újabb eső ellen. A vihar 620 házat érintett. A teljes pusztítást akkor láttam én is, amikor vittük ki a fóliákat. Szinte felbecsülni is lehetetlen, mennyi kár keletkezett a házakban, az autókban és a mezőgazdaságban. A vihar utáni napokban sikerült a házakra feltenni közel 46 ezer négyzetméter fóliát. Nagy összefogásnak lehettünk szemtanúi, hiszen jöttek tűzoltók segíteni többek között Egerből, Jászberényből, Nyékládházáról, Csengerből, Rakamazról és Fehérgyarmatról is. Az ideiglenes védelem a házakon megvan, következhet a palák, cserepek pótlása. Többen úgy döntöttek, hogy a pala helyett átlemezelik a tetőt, vagy cserepet tesznek fel. A házak helyreállítása nagyon sokba kerül, az önkormányzat mindennek az anyagi vonzatát nem tudja átvállalni, képtelenek vagyunk mindent saját erőből megoldani, számítunk a kormányzat segítségére. A legtöbb ingatlan tulajdonosa közmunkából él, nincs biztosítása, de nincs megtakarítása sem, amihez nyúlhatna. Szerencsére sok-sok tárgyi felajánlást kaptunk, s megkezdődött pénzbeli adományok gyűjtése is. Az önkormányzatnak jeleztek cserepekből felajánlást többek között Vecsésről, Rozsályból, Mezőkövesdről, Karcagról is. Természetesen a munkálatok időbe kerülnek, a felajánlásokat össze kell hangolni, de bízom abban, hogy az összefogásnak és a kormányzati segítségnek köszönhetően előbb-utóbb mindenkinek lesz tető a feje fölött – tette hozzá Nagyecsed alpolgármestere.