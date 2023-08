Székely Sándor a közel 40 kilométerre lévő Penészlekről érkezett az elmúlt szombaton (2023. július 29-én) horgászni a Biri közigazgatási területén található Táncsics Horgásztanya és Szabadidőparkba.

– Az interneten láttam meg ezt a tavat több hónappal ezelőtt. Eljöttem megnézni és kipróbálni, megtetszett a környezet, s mivel több szép halat – tokot, pontyot – is fogtam, visszajárok. Az idén már többször is voltam, szinte minden héten eljövök. A tokhal harmincvalahány kilogrammos volt, a pontyok pedig 8-15 kilogrammosak. Ezek megfogása minden alkalommal nagy élményt jelent, ezért járok ide vissza szívesen – mesélte szerkesztőségünk érdeklődésére Székely Sándor. – A legemlékezetesebb a tokhal megfogása volt, hiszen egy harminckilós halnak már nagy ereje van, hosszabb időt vett igénybe a fárasztása.

Vajon mi van a víz alatt?

– A mai napon reggel hat órára, a nyitásra már itt voltam, otthonról öt órakor indultam. Kapás már volt, de akasztani még egy halat sem akasztottam. Most ez a tó a kedvenc helyem, máshová nemigen járok. Pár héttel ezelőtt sokan voltak itt, nem jutott már nekem hely, akkor elmentem Nyírbátorba a Papok rétjére, ahol egy 8 kilogrammos pontyot fogtam. Hogy számomra mi a szép a horgászatban? Az is élmény, amikor kapás van, amikor veszi ki az ember a halat, de az is egy élmény, amikor visszaengedi a fotózkodás után. Mikor kapás van, nem tudhatjuk, ponty vagy tokhal van a horognál, vajon kisebb vagy nagyobb hal ízlelgeti-e a csalit. Mindez izgalommal és élménnyel jár, és csak az értheti meg, aki már átélte.

MML



Borítókép: Székely Sándor a táncsicstelepi tónál | Fotó: M. Magyar László