A Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete az egyik legrégebbi hagyományőrző alakulat, története egészen az 1200-as évekig nyúlik vissza. A koronaőrök legfontosabb feladata, hogy az egykori Magyar Királyi Koronaőrség hagyományait továbbvigyék. A különleges tisztségről Nagy László István koronaőrrel beszélgettünk, aki néhány éve Nagyecsedre is elkísérte a Szent Korona másolatát. – Pár éve adtuk át az újjáépült aranyvonatot, ami szintén nagyon fontos jelképe hazánknak, de a pandémia miatt nem tarthattunk akkora ünnepséget, amit ez a kocsi megérdemelt volna. Az idén az augusztus 20-ai ünnepségsorozat részeként csodálhatja meg a közönség az aranyvonatot és a koronázási jelképeket.

Bármerre jártak, mindenhol tisztelet övezte őket

Nagy László István koronaőr lapunknak azt is elmondta, kevesen tudják, de az aranyvonatnak rendkívül színes és jelentős múltja van.

– Az Eucharisztikus Kongresszus 1938-ban Magyarországon volt, ráadásul a figyelemre méltó egyházi ünnep pont egybeesett Szent István halálának 900. évfordulójával. Az ország akkori vezetése a kongresszushoz méltó, színpompás ünnepséget kívánt szervezni, melybe az egész ország lakosságát be akarta vonni. Egy díszkocsit készítettek, ami a kongresszus után országjárásra indult, és Magyarország nagyobb városaiba látogatott el a Szent Jobb-bal. A kocsi 1939-ben is járta az országot, sőt Nagyváradon is megfordult 1942-ben a Szent László-napi ünnepségen. A koronaőröknek ez óriási megtiszteltetés volt, és bármerre jártak hazánkban, mindenhol tisztelettel fogadták őket – engedett betekintést az aranyvonat történetébe Nagy László István.



– Az aranyvonat a második világháború szörnyűségei közepette elveszett, ezért az egyesületünknek kiemelt célja volt, hogy újra megépítse. A magyaroknak sokat jelentett, a trianoni tragédia után az összetartozás egyik jelképévé vált. Az egyesülethez családi szálon is kötődöm, hiszen a feleségem nagypapája, Vitéz József alapította, hogy megőrizzük és továbbvigyük az egykori Magyar Királyi Koronaőrség hagyományait. Korábban sokat hallottam a kocsiról, s 2001-ben az egyesület megszavazta, hogy az aranyvonatot meg kell építeni, s én vettem át ennek koordinálását. Éppen ezért a kocsira saját gyermekemként is tekintek. Akkoriban a Budakeszi Kultúra Alapítvány is mellénk állt, a segítségével rengeteg anyagot és tervet gyűjtöttünk össze, majd 2015-ben a Nemzeti Múzeum is csatlakozott hozzánk – tekintett vissza a koronaőr.

Azt is megtudtuk, az új aranyvonat a korábbi hiteles másolata, de néhány ponton kompromisszumot kellett kötniük, hogy az új jármű megfeleljen az aktuális előírásoknak.

Egyszerre modern és autentikus

– Kívül és belül egyaránt a kongresszusi kocsira emlékeztet, ám a lemezek alatt modern technika rejtőzik. Az alapjául szolgáló korhű szerelvényt a MÁV-tól kaptuk, és bár sok módosítást ejtettünk rajta, az ablakait, ajtajait és tetőszerkezetét is felhasználtuk. A dicső múltból és jelenből is merítettünk, és úgy vélem, egy igazán csodálatos alkotás született – mutatta be az impozáns szerelvényt a koronaőr, majd hangsúlyozta: a nem mindennapi látványosság iránt a bemutatója óta is óriási az érdeklődés.

– Nemrégiben pedig Jászberényben jártunk vele, ahol átélhettük azt a páratlan légkört, amit az egykori koronaőrök is a háború előtt. Annak idején az eredeti aranyvonat is megfordult a városban, ráadásul én is onnan származom – talán a sors akarta így, hogy egyszer az egyesület tagja legyek, vállaljam az újjáépítés koordinálását, és az elkészült szerelvénnyel együtt visszatérhessek szülővárosomba. Azt is szeretnénk, ha a jövőben többen támogatnának minket, és újra országjárásra indulhatna az aranyvonat.

– A Nemzeti Múzeum részéről már felmerült egy terv erről, ami talán jövőre valósággá is válhat, és az ország nagyobb városaiba elvihetnénk az embereknek ezt a csodát. A mai zűrzavaros világunkból is kiszakítaná egy időre az embereket. Annyi borzalmat olvasunk a híradásokban, de egy ilyen jelentőségű kocsi mellett erről mindenki elfeledkezik, és rádöbben, hogy összetartozunk – engedett betekintést a tervekbe Nagy László István, majd kiemelte: folyamatosan várják azok jelentkezését, akiknek lapul néhány felvétel a családi archívumukban az aranyvonat egykori körútjáról, esetleg van a szerelvényhez köthető történetük, amit megosztanának az egyesülettel.

MI



Fotók: Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete