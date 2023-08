A szokásos évi egyházmegyei zarándoklatukra érkeztek az elmúlt vasárnap Máriapócsra a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívei, hogy áldást kérjenek életükre a könnyező Szűzanyától, s hogy találkozhassanak egymással, együtt ünnepelhessenek, együtt örülhessenek. Családok, nagycsaládok, kisgyermekek, szülök, nagyszülők, vagyis aki csak tudott, eljött a nemzeti kegyhelyre, így a hívek többezres tömege fogadta a felvonuló papságot, az egyházmegye 30 évvel ezelőtt kinevezett püspökét, Bosák Nándort, a jelenlegi püspököt, Palánki Ferencet és nem utolsósorban a meghívott ünnepi szónokot, Felföldi Lászlót, a Pécsi Egyházmegye három éve kinevezett püspökét, aki ezer szállal kötődik Geszterédhez és a Nyírséghez.

A szentmise előtt Törő András püspöki irodaigazgató tartott katekézist. Felföldi László atya hazajött, mint ahogy mondta is prédikációjában, hiszen utoljára a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-­társszékesegyház papjaként szolgálta a híveket.

A szülők felelőssége

– Mennyi kegyelmet, mennyi ajándékot kaptunk a harminc év alatt, megajándékozott emberek vagyunk, s most jöttünk megköszönni Máriának boldog életünk! – jelentette ki többek között a püspök atya, akinek mindenkihez volt szava az igehirdetés során. Kiemelte a családi asztal jelentőségét, a szülők felelősségét, hiszen ők döntenek a gyermekek vallásosságáról, jövőjéről. Utalt a generációk közötti fontos és nélkülözhetetlen párbeszédre, a fiatalok, az idősek, a gyermekek közötti kapcsolatra úgy a családon belül, mint az egyházi közösségekben. Külön szólt az ifjúsághoz. Ferenc pápa szavaival biztatta őket a hit vállalására, a jövő egyházának zálogaira.

– Akik még nincsenek itt, ők is jó emberek, csak még nem volt életükben olyan valaki, aki megmutatta volna nekik a hit mélységes jelentőségét, a hit titkait. Ezért is van feladatuk a már Istenhez eljutott fiataloknak – fogalmazott a püspök, aki a lélekemelő gondolataival a lanyha lelkeket is felszította, felébresztette a szunnyadó hiteket. A búcsúmise végén Palánki Ferenc püspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapította Pro Communitate Christiana díjjal köszönte meg öt kollégája munkáját – tájékoztatta portálunkat Némethné Csubák Éva.

KM



Borítókép: Felföldi László püspök atya Máriapócson | Fotó: Némethné Csubák Éva