– Nyíregyháza sok dologról híres határokon innen és túl: a virágos belvárosról, a turisztikai attrakciókról, a gyönyörű épületekről, a vendégszerető városlakókról, és persze a VIDOR Fesztiválról, ami augusztus 25–szeptember 2. között már 22. alkalommal kínál érdekes, színes programokat – így fogalmazott a kulturális seregszemle keddi sajtótájékoztatóján dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, és hozzátette: a fesztivállal a nyíregyháziak számára meghosszabbodik a nyár.

– Az év legvidámabb hete lesz ez, a VIDOR pedig nemcsak kulturális és zenei fesztivál, hanem egy olyan közösségi program, amely az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztálynak kínál élményeket. Azért, hogy ismét megrendezhetjük, köszönet jár a kormánynak, a főtámogató Master Good Cégcsoportnak, és a Móricz Zsigmond Színháznak, amely több mint húsz éve vállalja a szervezés kihívásokkal teli feladatait – tette hozzá a polgármester, aki abban bízik, hogy az idei fesztivál legalább annyira sikeres lesz, mint amilyenek a korábbiak voltak.

Hagyják otthon a gondokat!

Bárány László, a Master Good Cégcsoport alapítója elmondta, a tavalyi 21 nyerő szám volt, de bízik benne, hogy a 22-es is az.

– A főszponzornak, azon kívül, hogy rendelkezésre bocsátja azokat a forrásokat, amelyek a fesztivál sikeres lebonyolításához szükségesek, nincs más dolga, mint hátradőlni és a családtagjaival, barátaival a lehető legtöbb eseményen részt venni. Nálunk ki van nyomtatva a teljes program, és sorban húzgáljuk rajta az ikszeket, és bejelöljük, mikor milyen társasággal veszünk ezeken részt. A VIDOR a vidámság hete, és ez bizony ránk is fér. Két éve, amikor éppen csak kiszédelegtünk a covid-időszakból, még nem főszponzorként, hanem látogatóként vettem részt a fesztiválon és láttam, milyen keményen helytállt a város vezetése, a szervezők, a külső segítők, hogy a fesztivált megrendezzék. Akkor még köztünk lopakodott a járvány, amit legyőztünk, s most ismét szabadon fesztiválozhatunk. Azt kérem, hogy mindenki hagyja otthon a kisebb, nagyobb problémáit, és ne hozzon magával mást, csak a jókedvét és némi készpénzt, s érezze nagyon jól magát – tette hozzá Bárány László.

Népszerű előadók a Kossuth téren

– A támogatóinknak, a városnak és az állami forrásoknak köszönhetően az idén is neves sztárfellépők érkeznek a Kossuth térre: koncertet ad a Republic, Szabó Balázs bandája, a The Biebers, a Margaret Island, Paulina, a Bëlga, és a romániai énekesnő, Minelli is, akinek a legtöbb dala a nemzetközi slágerlisták élén található és akinek a fellépésekor valószínűleg nemcsak a Kossuth tér telik majd meg fesztiválozókkal, de a környező kis utcák is – mondta Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója és hozzátette: örül annak, hogy egyre több kisebb cég is fontosnak érzi a fesztivál támogatását, mert ez, ahogy fogalmazott, a munkájuk visszaigazolása.

– A világzene sem szorul háttérbe, a nagyszínpadra afro-, indo-, dél-amerikai dallamokkal érkezik a Surealistas, a Yagody pedig autentikus ukrán folk muzsikával színesíti a kínálatot. A bábszínházi előadások tavaly a VIDOR Kertbe költöztek és valódi otthonra találtak, de természetesen koncerteket is hallhatnak az odalátogatók. A fellépők számtalan zenei stílust képviselnek, így a blues, a funk, a pop, a metál és a soul kedvelői is megtalálják a nekik tetsző együttest, de a nyíregyházi teátrum művészei is színpadra lépnek. Az elmúlt évek hagyományait követve a főtéren is lesz színházi előadás: a Veres1 Színház a Neoton Família slágereire épülő Szép nyári nap című zenés darabot mutatja be, az irodalmi programoknak a Bencs villa és a Szindbád pódiumszínpada ad otthont. Az érdeklődők beszélgetést hallhatnak a népszerű színésszel, Járai Mátéval, koncertet ad Hegedűs D. Géza, a színházi versenyprogram megyei születésű zsűrielnöke, és az idén sem marad el a nyírségi limerickíró bajnokság. A VIDOR Faluban ínyencségek várják a fesztiválozókat, akik a belvárosban artistákkal, mutatványosokkal, pantomimesekkel találkozhatnak – mondta az igazgató, aki a színházi előadásokkal kapcsolatban hozzáfűzte: a jegyek nagy részét pár nap alatt elkapkodták, már csak néhány előadásra kaphatók belépők.