Európa számos országában, így hazánkban is megrendezték az Európai Mobilitási Hetet. Az esemény szeptember 16-a és 22-e között, immár huszonkettedik alkalommal kívánta népszerűsíteni a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. A programsorozat idei mottója: „Takarékoskodj az energiával!”. A szervezők kiemelték, a növekvő energiaköltségek miatt fontos egyénileg is nyitni a fenntartható, energia-hatékony közlekedési megoldások felé. Mindez a megyeszékhelyen is kiemelten fontos szempont, ezért az idén a jubileumi 20. alkalommal Nyíregyháza is csatlakozott a mobilitási héthez, méghozzá egy autómentes nap formájában.

A Kossuth téren pénteken várták a kerékpározás szerelmeseit, és mindazokat, akik legalább erre a napra a garázsban hagyták gépkocsijukat, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Ahogy minden évben, úgy az idén sem csupán a kerékpározásé volt a főszerep, mivel számos programmal várták az érdeklődőket.

Volt röplabda-bemutató, bábszínház, mesediszkó, tánccirkusz, fittness is. A már hagyományos kerékpáros-felvonulás sem maradhatott el: 17 órakor indult útnak a biciklisek hada, hogy a Bujtosi-tóhoz kerekezve hódoljanak e fenntartható és egészséges szenvedélynek.

Gyors és egészséges

A rendezvény egyik kiemelt partnere és szervezője a BringaSziget kerékpár-szaküzlet, melynek standjánál közlekedési totón adhattak számot tudásukról az érdeklődők. Pataki Mihály tulajdonos lapunknak elmondta, az autómentes nap egy nagyon fontos rendezvény, mivel olyan világban élünk, amiben még mindig kissé háttérbe szorul egy rendkívül hasznos közlekedési forma, a kerékpározás.

– Akár az iskolába, a munkahelyre tartunk, vagy bármilyen más feladatot szeretnénk megoldani, bátran használjuk a tömegközlekedést, a biciklit, esetleg induljunk útnak gyalogosan. Tudom, a rohanó hétköznapokban nehéz erre rászánni magunkat, de ha nem autóval, hanem kerékpárral közlekedünk, akkor egyénileg is sokat tettünk az egészségünkért és a környezetünkért is – hangsúlyozta a tulajdonos, majd hozzátette: aki minden nap közlekedik, az jól látja, milyen óriási a gépjárműforgalom a megyeszékhelyen, ezért nem biztos, hogy az autó a leggyorsabb megoldás, ha a városon belül szeretnénk célba jutni.

Kevesebb lehetne a dugó

– Nem hinném, hogy a belvárosban gyorsabb lenne autóval közlekedni, ráadásul egyre fejlettebb Nyíregyháza kerékpárút-hálózata, így szinte bárhová eljuthatunk. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a családi közlekedésnek is kiváló formája a biciklizés. Közben lehet jókat beszélgetni, a városban új dolgokat felfedezni, és a gyermekek fejlődésének is jót tesz, ha nem négy, hanem két keréken közlekednek. Amikor elérik a megfelelő kort, a szüleiktől elsajátíthatják az alapvető közlekedési szabályokat, aztán egyedül is elindulhatnak az iskolába. Ha a szülők többsége így állna a közlekedéshez, akkor nem lennének ekkora dugók a városban a tanítási napokon – hívta fel a figyelmet Pataki Mihály.