A megnyitóbeszédek után a víz- és hulladékgazdálkodás szakmai kérdéseié volt a főszerep, számos kiváló szakember osztotta meg tapasztalatait és tudását a résztvevőkkel.

Pásztor Sándor, a Kőrösök Vízügyi Igazgatóság igazgatója előadásában azokról a műtárgyakról beszélt, melyeket Romániában telepítenek a folyókra és víztározókra annak érdekében, hogy a szemétáradattól megszabadítsák a vizeket, és a rengeteg hulladék ne juthasson el az alvízi országokba.

Új műtárgyak épülnek

– A Szamoson négy helyszínen is épülnek új műtárgyak, melyek feltartóztatják a hulladékot, megelőzve annak eljutását a határvidékre. Ezek építését alapos felmérések előzték meg, hiszen számos szempontot meg kellett vizsgálnunk, hogy a lehető legjobb helyen építhessük fel az új rendszert. A Szamos felső folyásánál már elkészült az első elterelő elem és az a sziget, melyről a szakemberek kiemelhetik a hulladékot a folyóból – tudatta az igazgató, majd hozzátette: Szatmár térségében már jóval összetettebb munkálatokra van szükség.

– A Szamos egyik nagy kanyarulatában helyezünk el egy védművet. A pontonhídra emlékeztető speciális elem képes követni a vízszint változásait, és hatékonyan tereli majd ki a szemetet a partra, ahol a szakemberek összegyűjtik. Ennek is folyamatban van a kivitelezése, a tervek szerint novemberre el is készül, míg az összes többi műtárgy legkésőbb tavaszra szolgálatba áll. Tudjuk, hogy itt, Vásárosnamény környékén, és a határvidék déli szakaszain is mekkora gondot okoz a szemétáradat, de a román oldalon mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne érkezzen hulladék Magyarországra. A készülő műtárgyak reményeink szerint óriási változást hoznak majd, méghozzá rövid időn belül – hangsúlyozta Pásztor Sándor.

Súlyos a vízhiány

A természettel összhangban lévő vízgazdálkodásról és a beregi vízpótlás lehetőségeiről beszélt előadásában Cselószki Tamás, az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület projektfelelőse.

Mint mondta, a fenntartható jelzőt ma már szinte minden tevékenységre ráaggatják, ám szerinte csak akkor lesz valóban fenntartható valami, ha összhangban van a természetes adottságokkal.

– Ma már komoly vízhiánnyal küzd a Bereg térsége, sőt hasonló gondok vannak a Nyírségben is, holott mintegy két évszázada, a folyószabályozások előtt még hatalmas területeket árasztottak el a természetes vizeink. Mindez persze rendkívül kedvezőtlen volt a mezőgazdaságnak, ezért lépni kellett. Teljesen máshogy néznek ki a folyóink manapság, vannak bizonyos emberi igények, ahogy a természetnek is megvannak a maga kívánalmai. Az lenne a legjobb, ha a vízgazdálkodásban megtalálnánk az egyensúlyt e két pont között – emelte ki a projektfelelős, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy napjainkban csökkent a csapadék mennyisége, hosszabbak a száraz évszakok és talajvíz szintje is drasztikusan lecsökkent.