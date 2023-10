Az Ukrajnából beáramló óriási mennyiségű kukorica a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdálkodókat is hátrányosan érintette, így egy agrárminisztériumi rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosultak - tudtuk meg Rácz Imrétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökétől.

Hozzátette, a támogatást csak az veheti igénybe, aki a 2022-es egységes területalapú támogatási kérelmét legfeljebb 500 hektár kukoricára adta be, és most ezen belül is maximum 100 hektárnyi kukoricára igényli meg a kompenzációt. Az október 16-i beadási határidő jogvesztő, egy kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be, azt is kizárólag elektronikus úton. A támogatás igénylésének részletes feltételeit tartalmazó kincstári közlemény az mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon található meg és tölthető le.

Illusztráció: KM-archív, Dodó Ferenc