Mint a híradásokból ismert, az elmúlt szombaton a Gázai övezetet uraló palesztin szervezetek több ezer rakétát lőttek ki Izraelre, míg a határkerítésen át ezer fegyveres hatolt be izraeli területre. Izrael a támadást nem hagyta válasz nélkül, megtorlásba kezdett. Ez hirtelen kirobbant katonai konfliktus hatással volt az Izraelben turistaként tartózkodó magyarokra is.

– A magyar hatóságok nem tudnak magyar áldozatról, sérültről Izraelben, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy egyelőre ne utazzon a közel-keleti országba – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán az Izraelt ért támadásokkal kapcsolatban.

A nyíregyházi Sky Travel huszonkét utasa hétfőn hajnalban épségben hazaérkezett Magyarországra – tudta meg portálunk Bicsérdy Ritától, a nyíregyházi utazási iroda tulajdonosától.

A huszonkét fős közösség a zsidók úgynevezett Sátras ünnepére, a szukkóra utaztak ki, voltak, akik Debrecenből, és voltak, akik Budapestről repültek ki Tel-Avivba, majd onnan mentek tovább Jeruzsálembe.

– Az utasaink alaphelyzetben szombat este jöttek volna haza, de a szombat reggeli palesztin támadás miatt a Wizz Air törölte a járatukat. Természetesen azonnal felvettük velük a kapcsolatot, és a konzulátussal, illetve a nagykövetséggel együtt igyekeztünk nekik minden segítséget megadni. A szombat éjszakát a reptéren töltötték, ott aludtak, a nagykövetségtől vasárnap reggel kaptak enni- és innivalót, majd a Magyar Légierő repülőgépéivel, a többi magyarral együtt jöttek haza és érkeztek Magyarországra hétfőn hajnalban – árulta el portálunknak Bicsérdy Rita, akitől megtudtuk, egy utazási irodának alapesetben is 0-24-es telefonos ügyfélszolgálatot kell biztosítania az utasainak.

– Egy kolléganőm segített nekem a kapcsolattartásban, volt, hogy egyszerre négy mobiltelefonom is be volt kapcsolva, a szombat éjszakát gyakorlatilag végig dolgoztuk, sőt, nem csak a saját utasainknak segítettünk, hanem más utazási irodák ügyfeleinek is, mert ők nem érték el a sajátjukat – idézte fel a történteket a nyíregyházi Sky Travel utazási iroda vezetője, aki hozzátette, az online konzuli segítségkérés egyes esetekben túl bürokratikus, mert segítséget csak az tud kérni, akinek van regisztrációja, akinek nincs, az csak az ügyfélkapuján keresztül tud regisztrálni. És mi van azokkal, akiknek nincs ügyfélkapujuk? Mondjuk az idősebb utasoknak? Azt gondolom, ez a rendszer egy kicsit életszerűtlen, főként ha valaki veszélyhelyzetbe kerül külföldön – mondta Bicsérdy Rita.

Izraelben nem ritka látvány a gépfegyverrel sétáló női katona

Fotó: Mán László

Furcsa kettősség

– Eddig kétszer adatott meg, hogy járhattam Izraelben. Gyönyörű hely, ahol igazi időutazást lehet tenni. Mindkétszer abban a szerencsében volt részem, hogy helyiek segítettek és láttak el információkkal. Katonaviseltként fura volt, hogy az izraeli katonák mindig magukkal hordják a fegyverüket, mégpedig éles lőszerrel. Ott a nőknek is kötelező a szolgálat, így mindenfelé találkozhattunk egyenruhába öltözött, géppisztolyos lányokkal-asszonyokkal, akiknek a vállán ott lógott a fegyver mellett a legújabb és legmárkásabb ridikül is. Ami érdekes: kívülállóként mindkét utam alatt egy pillanatig nem éreztem azt, hogy veszélyben lennék. Második, tizenkét évvel ezelőtti utunkon elmentünk a gázai övezet szélén, jártunk Bersebában is. Megtudtuk, hogy az övezet határán a legkorszerűbben felszerelt jelzőrendszerrel figyelik a palesztinok reagálásait és ha mondjuk elindul egy rakéta, szinte abban a pillanatban startol annak a megsemmisítője is. Odakinn megszokott, hogy azon a környéken rendszeresen próbariadó van, olyankor mindenki a házakban kialakított biztonságos helyre megy. Fura kettősség szövi át a mindennapokat, hiszen egyrészt ott van a varászlatos hely, ahol megtapinthatod, megtapasztalhatod a kereszténység történelmét, másrészt sajnos bármelyik pillanatban jöhet a baj – emlékezett vissza izraeli utazásaira lapunk kollégája, Mán László.