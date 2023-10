A Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a napokban megtartott szakmai rendezvényén megjelentek azok az intézményvezetők is, akiknek iskoláiból évről évre nagyobb számban érkeznek tanulók a baktalórántházai Vay-ba. A baktalórántházi Fenyves Hotelben megrendezett konferencián jelen voltak a kistérségi szociális központban, a család- és gyermekvédelemben dolgozók, a gyermekjóléti intézmények vezetői, munkatársai, a polgármesteri hivatalok dolgozói, valamint azoknak az oktatási intézmények képviselői, akik valamilyen formában részt vesznek az Arany János Kollégiumi Programokban (AJKP).

Módszertani problémák

Ezek a szakemberek nem először találkoztak Baktalórántházán, minden ilyen jellegű konferencián egy-egy módszertani probléma áll az aktuális rendezvény fókuszában. Az elmúlt években téma volt például a tanuló megismerése, a digitális és hibrid oktatás lehetőségei, a diákok egyéni tanulási útjai, illetve a szegénység átörökítő tényezői, az idei szakmai fórum középpontjában pedig a motiváció állt.

A szakmai rendezvényt a Vay Rock produkciója nyitotta meg. Az együttes tagjai valamennyien a kollégiumi programban résztvevő tanulók: Osztolykán Alex, Algács Mózes, Hajdu Tifani és Nagy Péter. Az évek óta működő zenekar teljes egészében az AJKP sikere, hiszen a tanulók a kollégiumban töltött hasznos időben, a projekt részeként megvásárolt eszközökön gyakorolnak, azok segítségével lépnek fel kulturális eseményeken, versenyeken, iskolai rendezvényeken. A baktalórántházai konferencián is kaptak egy felkérést, ennek köszönhetően a most hétvégén az Északi Agrárszakképzési Centrum hajdúböszörményi intézményében szórakoztathatják majd a közönséget.

Motivációs viselkedés

A baktalórántházi konferencián elhangzott: a program 2001-ben indult. Gerják József igazgató, dr. Kiss Béla, a járási hivatal vezetője, valamint Nagy Lajos, Baktalórántháza város polgármestere köszöntő gondolatai után dr. Csányi Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem docense előadásában kiemelte: az autonómia érzet, az egyén kompetencia érzete és társas kapcsolatai határozzák meg a motivációs viselkedést. Ezeken múlik ugyanis, hogy lesz-e belső késztetés a motivációra, vagy kialakul a motiválatlanság. Hozzátette: a motiváció fejleszthető, és az egyénnek törekednie kell a magasabb szintű motiváció elérésére.

Prof. dr. Tóth László, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója is előadást tartott

Prof. dr. Tóth László, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója így fogalmazott: minden destruktív folyamat valami jó dologgal kezdődik el. Fontos, hogy mennyire vagyunk stressztűrők, mennyire tudunk megküzdeni a körülményekkel és mennyire tudunk tenni a kitűzött cél érdekében olyan stresszes körülmények között, amelyeket az iskola produkálni képes. Hangsúlyozta, az empátia központi fontosságú az oktatók, pedagógusok részéről, azt a pakliból kivenni nem szabad, de túlzásba vinni is veszélyes lehet. A lényeg, hogy motiválttá kell tenni a tanulót, hogy „átmenjen” számára az információ, a tudás. Az előadó végül felhívta a megjelentek figyelmét a „Van kihez fordulnod!” elnevezésű programra, amelynek célja a köznevelési intézmények pedagógusainak mentálhigiénés támogatása.

Dr. Lénárd Sándor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézetnek habilitált egyetemi docense „Motiváltan-motiválni” című előadásában elmondta: az első és legfontosabb dolog, amit várunk, az a pozitív megerősítés. Nehezítő tényező, hogy Magyarországon még ma is nagyon nehéz kilépni a családi háttérből, így nem igazán működik a társadalmi mobilitás. A szakember hangsúlyozta: minden gyerek olyan osztályba szeretne járni, ahol észreveszik, ha hiányzik.

Hasznos ötletek

A konferenciát Csernyánszky Erzsébet előadása zárta. Az AJKP mentora „A motiválás tervezése a megoldásközpontú tanítás alapján” címmel tartott előadást a baktalórántházi rendezvényen, amely vélhetően lehetőséget és iránymutatást tudott adni a legújabb generációk neveléséhez, oktatásához, hasznos ötletekkel szolgált ezúttal is a pályaorientációs tevékenységhez. Elhangzott: bár az Arany János Kollégiumi Programot kivezetik a hazai szakképző intézményekből, a rendezvény házigazdái kiemelték, hogy továbbra is elkötelezettek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében, a jövőben is folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amik hozzájárulnak az évtizedek alatt felhalmozott szakmai és módszertani tudás, valamint az iskola teljes dolgozói gárdájára jellemző diákközpontú szemlélet hasznosulásához.