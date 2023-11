A Hrazdan folyó mellett fekvő, több mint egymillió lakosú város a kaukázusi régió egyik legfontosabb ipari, kulturális és tudományos központja. Jereván a világ egyik legrégebb óta lakott települése, I. Argisti Urartu királya időszámítás előtt 782-ben alapította. Az Ararát-síkságon fekvő örmény fővárosban járt dr. Tilki Attila az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) őszi parlamenti ülésén, ahol a magyar delegáció vezetőjeként vett részut.

Dr. Tilki Attila (balra) is Jerevánban járt

Forrás: magánarchívum

Ismertette az álláspontot

– Nikol Pashinyan miniszterelnök és az örmény házelnök is beszámolt a hazájukat érintő biztonságpolitikai kihívásokról. A parlamenti ülésen kiemelten foglalkoztunk az orosz-ukrán háborúval, valamint a Hamász és Izrael közötti konfliktussal. Bóna Zoltán képviselőtársammal a „Kisebbségi jogok érvényesítése a háborús konfliktusokban és természeti katasztrófák idején” című vita során fontosnak tartottuk, hogy elmondjuk a kárpátaljai magyarok ellen elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos magyar álláspontot – említette dr. Tilki Attila szabolcs-szatmár-beregi, fehérgyarmati illetőségű országgyűlési képviselő, aki hozzáfűzte: – Ha Örményországban járunk, akkor feltétlenül foglalkoznunk kell az őskereszténység kulturális emlékeivel. Mi is felkerestük a Szent Ecsmiadzin Székesegyházat, ahol a szent lándzsát, a „végzet lándzsáját” őrzik. A Geghard kolostor a világörökség része, amelyet egy szilárd sziklába vájtak a negyedik században. Garni hellenisztikus templom fenségét is megcsodáltuk a gyönyörű hegyvidéki tájjal a hátterében. Ezúton is köszönöm a leendő tiszteletbeli konzulunk, Luisine Blurtsyan lelkes idegenvezetését.

A konyak az örmény csoda

Az egyházuk történelme 1700 éves múltra vezethető vissza. Örményország a világtörténelem első keresztény országa: 295-ben tették államvallásukká a kereszténységet.

– A hitüket Világosító Szent Gergely (a nagy apostoluk) mélyítette el. Az örmény keresztény egyház független és autokefál (saját jogú), az örmény katolikosz irányítása alatt áll. 1996 decemberében hosszú előkészítés után Szent II. János Pál pápa és I. Karekin örmény katolikosz aláírták azt a közös nyilatkozatot, melyben megállapították az örmény és a római katolikus egyház közös eredetét. Az egyházuk spirituális és adminisztratív központja, a Szent Ecsmiadzin Székesegyház 301-ben jött létre.

Ha bárki Örményországban jár, nem mehet el szó nélkül a konyak mellett.