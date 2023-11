A csehországi Lhotka u Melnikában jártak nemrégiben a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete tagjai a Fiatalok a fenntarthatóságért című Erasmus+ ifjúsági csere második állomásán. Az első, Tiszavasváriban megrendezett alkalomhoz hasonlóan a hazaiak mellett román, lengyel és cseh fiatalok vettek részt a programokon, melyek középpontjában a környezetvédelem és a fenntarthatóság állt. A projekt célja az volt, hogy a fiatalok olyan ismeretekkel gazdagodjanak, melyekkel nagyobb felelősséget vállalhatnak a környezetünkért – tájékoztatta lapunkat az egyesület.

Készül a Zöld könyv

Kiemelték: az ifjúsági cseréken szemléletmódváltásra ösztönözték az ifjúságot, és olyan tudással vértezték fel őket, melyek révén többet tehetnek a környezet védelméért, a fenntarthatóságot szem előtt tartva élhetik mindennapjaikat, s ezt a szemléletet átadhatják az utánuk jövő generációnak is.

Az egyesülettől azt is megtudtuk, a fiatalok a csehországi csere alatt véglegesítették a Tiszavasváriban elkezdett környezetvédelmi kiadványukat, a Zöld könyvet, de a munka mellett a kikapcsolódásra is szakítottak időt. Prágába kirándultak, ahol megnézték a mezőgazdasági múzeumot is. A projektjüket a helyi lakosságnak is bemutatták.