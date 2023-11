Az elmúlt időszakban számos nagy volumenű fejlesztésről adott hírt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG), s e korszerűsítések új távlatokat nyitnak a térségünk vízgazdálkodásában. Ez a munka rendkívül sok kihívást rejt, ráadásul az igazgatóságnak három fontos problémakörben is helyt kell állnia: kezelnie kell a víztöbbletet, a vízhiányt és gondot kell fordítania a víz minőségére is. E három terület között megtalálni a megfelelő egyensúlyt szintén nehéz feladat. Az infrastruktúra fejlesztése azonban nagyot lendíthet a célok megvalósításán. A múlt héten számoltunk be arról, hogy az árvizek elleni védekezésben történt óriási előrelépés a FETIVIZIG működési területén, kedden pedig arról tartott tájékoztatót az igazgatóság Nyíregyházán, hogy a belvizek ellen is nagyobb hatékonysággal veszik fel a harcot a jövőben. Mindehhez egy évtizedek óta nem látott mértékű, közel négy és félmilliárd forintos beruházást hajtottak végre a Nyírségben, Felső-Szabolcsban és a Kraszna bal partját érintő területeken. A projektzáró rendezvényen jelen volt Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG igazgatója, Lőrincz Róbert, az igazgatóság vízrendezési és öntözési osztályának vezetője, illetve Kovács Gyula, a Viziterv Environ Kft. képviselője.