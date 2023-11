Aggodalomra okot adó belgyógyászati panaszokkal és komoly fájdalmakkal került kórházba a közelmúltban Nyíri Szabó Sándor nyíregyházi nótaénekes. Az egészségügyi vészhelyzet nem is következhetett volna be rosszabbkor, ugyanis küszöbön állt a Váci Mihály Kulturális Központba október közepére meghirdetett, telt házasnak ígérkező nóta- és operettgála, amelynek Sándor nemcsak fellépője, hanem főszervezője is volt.

– Mindent leszerveztünk a terembérlettől kezdve a fellépőkön és a műsorterven át a hangosításig, színpadi beállásig, ráadásul – ahogyan az lenni szokott – elkelt az összes belépőjegy, így arról szó sem lehetett, hogy az állapotom miatt lefújjuk a rendezvényt – mesélte Sándor, aki napokkal a kezdés előtt még pizsamában, vizsgálatokra várva, fájdalmakkal küzdve, kórházi betegágyáról koordinálta az utolsó simításokat. A személyes megjelenést igénylő feladatokat feleségére, Eszterre bízta, aki a kulturális esten hatalmas tapsot kapott a hálás közönségtől. Nemkülönben Sándor, akinek útja a kórteremből szinte azonnal a színházterembe vezetett, és néhány nóta erejéig színpadra is lépett.

Vers, musical, nóták, operettek

A műsorvezető, Szaszala Szimonetta köszöntőjében hangsúlyozta a magyar nóta mint hungarikum értékét, szépségét, gyógyító erejét testre és lélekre, majd Liebe Attila Csak neked című versének elszavalásával teremtett bensőséges hangulatot a zsúfolásig telt teremben. Az ezt követő több mint három órán át már a muzsikáé volt a főszerep.

A nemrégiben Dankó Pista-életműdíjjal is kitüntetett Tordai Zoltán vezető prímás és muzsikustársai (terc­prímás: Tordai György, klarinét: Váradi Géza, nagybőgő: Tordai Mátyás, brácsa: Váradi Zoltán, cimbalom: Seres József) elsőként Az operaház fantomját keltették életre hangszereiken, majd olyan jeles nóta-, illetve operetténekeseket kísértek, mint Jenei Gábor, Bojtos Luca, Szilágyi Sándor, Farkas Rozália, Simon Boglárka, Nagy Noémi, Kovács János és Nyíri Szabó Sándor.

PI



Kép: Kitettek magukért a Váci Mihály Kulturális Központban rendezett jubileumi nótaesten fellépő művészek | Fotó: Kovács Mária archívuma