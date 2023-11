Nem voltak könnyű helyzetben azok a horgászok, akik október 22-én a Leveleki-víztározó északi gátjánál versenyeztek. Bár verőfényes napsütés fogadta reggel a résztvevőket, az erős déli szél azonban kellemetlenné tette a várakozást. A légmozgás ellen mindenki úgy védekezett, ahogy tudott, de a küzdelmet senki nem adta fel.

Külön szektorban kaptak helyet

Mint lapunkban korábban beszámoltunk róla, több hétvégén három szakágban is rendeztek ezen a helyszínen Halcatraz–Aventus Kupát, s a legjobbak egy záróviadalon mérhették össze az ügyességüket és tudásukat.

– A mai versenynek a free­style nevet adtuk, azonban valójában három kategóriát ültettünk le a vízpartra, s a három szakág képviselői horgásznak egyszerre – mondta el érdeklődésünkre Sveda Tamás, a versenysorozat főszervezője.

Vácz Zoltán az egyik zsákmánnyal



– A freestyle elnevezés ellenére mindenki a magyarországi versenyszabályzat, illetve a kategóriájára vonatkozó szabályok szerint horgászik. Mind a három kategória – az úszós, a hosszú előkés és a feeder – külön szektorban kapott helyet, viszont annyi csavar van benne, hogy mindenki versenyzik mindenki ellen, mert az abszolút fődíjat a súlyra legtöbb halat fogó versenyző fogja hazavinni.

Nem könnyű megtalálni a halat

– A verseny ötlete Csorba Csabától, a névadó horgászbolt tulajdonosától származik. Úgy gondolta, ha befejeződnek a szakági versenyek, akkor legyen még egy ilyen közös megmérettetés is, amelybe az egyes kategóriák legjobbjai kvalifikálják magukat, s az év végéhez közeledve legalább még pecázunk egyet.

A három szakág képviselői egyenlő eséllyel indulnak a küzdelemben? – kérdeztük Sveda Tamástól.

– Természetesen nem. A snecizők sok kishalat fognak a part közelében, a method módszert alkalmazók a készséget 60-100 méter távolságra bedobva akár 10 kilogrammos halakat is foghatnak, vagyis nem lehet összehasonlítani ezeket a szakágakat, ezért külön is díjazzuk a kategóriákat.

– Sajnos ez az erős szembeszél egyáltalán nem kedvez a versenyzőknek, inkább hátráltatja őket. Különösen az úszós horgászatot nehezíti meg a szél, hiszen a 10-12 méteres rakós botokat kicsavarja a kezükből, akár el is törhet a bot. A feeder és a method horgászoknak sem egyszerű. A gondot az jelenti, hogy mivel hasonló áramlatok vannak a fenéken és a víz tetején is, a horgász nem tudja, hol van a hal, hiszen az áramlat arrébb sodorja akár több méterre is az etetőanyagot és a halat. Szélcsendes időben, tükörsima víznél teljesen más a helyzet, ott jobban ki lehet számolni a hal tartózkodási helyét – magyarázta Sveda Tamás.

– A verseny felén már túl vagyunk, az úszós versenyzők pár darab törpeharcsát fogtak eddig, illetve az első állásnál szépen beálltak a keszegek is. A method technikánál is jöttek a nagyobb keszegek a verseny kezdete óta. A hosszú előkés szektor valamiért nem adta eddig a jó halakat, de a törpeharcsák ott is jönnek folyamatosan. Amur valószínűleg nem akad a horogra, mert annyira lehűlt a víz, hogy már nem táplálkozik.

Jövőre is lesz megmérettetés

A versenysorozat főszervezője is nagy versenyző hírében áll. Nem fáj a szíve, hogy nem állhat most ott a résztvevők között? – kérdeztük Sveda Tamástól.

– Megmondom őszintén, ebben a szélben nemigen vágyom a versenyzésre. Ráadásul a közelmúltban megműtötték a kezemet, s gumikesztyűben nem a legjobb csalizni – válaszolta a főszervező, aki még hozzáfűzte: – Megrendezzük 2024-ben is a versenysorozatot, de az időpontokról még nem született döntés, ugyanis az országos versenynaptárhoz kell igazodnunk.

A versenyzők között volt az apagyi Vácz Zoltán is, aki method technikával horgászott, s éppen megfogott egy halat. – Eddig egy keszeget és két kárászt fogtam. Remélem, beindul a kapás, és sikerül több halat is fognom – mesélte érdeklődésünkre. Gyermekkorában szerette meg a horgászatot, majd jött egy kis szünet, s 2010 óta pedig ismét gyakran felkeresi a vízpartot. – Apagyon vagyok egyesületi tag, de egy-két éve versenyszerűen is horgászom – tette hozzá Vácz Zoltán.

MML







Borítókép: Az erős szél és a hullámzás nem kedvezett a horgászoknak | Fotók: M. Magyar László