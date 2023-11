Páros pergetőversenyt rendeztek a Leveleki-víztározónál október utolsó szombati napján.

Doránt Vilmosra emlékeztek

– Hetedik alkalommal vártuk a versenyzőket erre a megmérettetésre, amit Doránt Vilmos emlékére szoktunk megrendezni. Sokan emlékezhetnek még rá, hiszen mind a vármegye, mind a régió, mind az ország horgászkereskedelmében fontos szerepet játszott, sokat köszönhet neki a horgásztársadalom. Sokat tett a vármegye horgászturizmusának fellendüléséért is – tájékoztatta szerkesztőségünket Mikucza Zsolt tógazda, fő szervező.

– A korábbi évekhez hasonlóan most is csónakos páros pergetőverseny volt. Huszonhat hajóban szálltak vízre a versenyzők. Érdekes módon most nagy számban jelentkeztek külföldi csapatok, a dobogó három fokából kettőre szlovák csapatok állhattak fel az eredményhirdetéskor. Minden megfogott ragadozó hal beszámított a versenybe. Érdekes és izgalmas a versenyszabályzatunk, ennek köszönhetően valóban a legjobbak állhatnak fel a dobogóra. Minden halfajtánál ugyanis az első három megfogott példány kap 500-500 pontot, a többi kifogott példány nem kap pontot, vagyis az első három megfogása után érdemes áttérni egy másik halfajtára, hogy az abból megakasztott első három halért szintén 1500 pontot zsebelhessen be a csapat. Ennek a pontrendszernek volt köszönhető, hogy hiába fogott egy csapat tizenhat darab süllőt és egy balint, mindez csak a második helyezéshez volt elég, mert a győzelmet egy olyan csapat szerezte meg, amelyik mindössze hat darab halat fogott, pontosabban három harcsát és három süllőt akasztott, de ez a zsákmány már alapból 3 ezer bónuszpontot ért.

Elszakadt a damil

– A bónuszpontokhoz még jöttek a centiméterek is, de hát a megfogott harcsák jóval hosszabbak voltak, mint a süllők – magyarázta Mikucza Zsolt. – A Halcatraz csapatának volt egyórás küzdelme egy 40+-os harcsával, már felfektették a csónak mellé, de nem tudtak a szájába benyúlni, hogy kiemeljék, s mivel finomszerelékről beszélünk, egy rossz mozdulatnál ez a 40 kilogrammos tehetetlen tömeg rúgott egyet, és elszakította a damilt.

Balin, süllő, csuka, harcsa

– Nálunk minden verseny arról szól, hogy a kifogott halakat azonnal lemérjük, s engedjük is vissza a tóba a fotózás után. Ha valaki nem jelzi azonnal a fogást, sárga lapot kap, két sárga lap pedig automatikus kizárást jelent. Kősüllőt, sügért és fekete sügért nem akasztottak a versenyzők, minden más ragadozó halból sikerült fogniuk.

– Remélem, a kősüllő és a fekete sügér is elszaporodik majd annyira a tóban, hogy színesíteni fogják a versenyeinket. Fogtak a csapatok balint, süllőt, csukát, harcsát. A sügérnek talán a szeles idő nem kedvezett.