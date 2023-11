A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza belvárosának több helyszínén is elkészült a tervezett zöldfelületek felújításaival. Mindhárom területen megtörtént a füvesítés, továbbá az Egyház utcán évelő növények is színesítik a városképet, míg a Víz utcán sövénynövények ültetésére is sor került. A Bethlen Gábor utcán az esőzések alkalmával nagy felületen összegyűlt víz megakadályozására kavicságyást alakítottunk ki a biztonságos közlekedés elősegítésének érdekében.