A Varázsfészek című mesekönyv írója, Rudik Dóra fotográfus, gyógypedagógus, aki gyerekjóga- és rajzoktatóként is dolgozik, lapunknak arról mesélt, miért tartja fontosnak a gyermekek életében a rajzot, és azt is elmondta, miért kezdett mesekönyvírásba.

– Édesapám révén szerettem meg a fotózást, s már iskolásként is foglalkoztam vele – mondta Rudik Dóra, aki az egyetemen gyógypedagógusnak tanult, mellette végezte el a fotográfus képzést. Pszichopedagógiára specializálódott, s főként óvodás gyerekekkel foglalkozik, akik mindig is közel álltak hozzá. A foglalkozásain a rajzoláson keresztül veszi fel velük a kapcsolatot, és folyamatosan figyeli, milyen módszerrel lehet őket fejleszteni. Mint mondta, egy-egy rajz sokat elárul a gyerekekről, ezen a téren pedig sokat tanult az édesanyjától, aki pszichológus. Ha valami érdekeset vagy furcsát vesz észre a rajzokon, általában az édesanyjával beszéli át a tapasztaltakat, ezután egyeztet a szülőkkel. Igyekszik inspirálni és bátorítani a foglalkozásaira járó kicsiket, ezért például az alkotásaikat kiteszi a falra: azt üzeni ezzel, hogy minden mű szép és értékes, és hogy egymástól is sokat tanulhatnak. Persze nem minden gyerek oldódik fel könnyen, különösen az új résztvevőknek kell több idő ahhoz, hogy megnyíljanak.

– Kezdetben mindenkiben van egy kis feszültség, és azt tapasztalom, hogy ennek oldásában a rajz nagyon sokat segít, az alkotás kiváló terápia – mondta Dóra, aki jógát is tanult.

– Édesanyám csábított el magával és megjött hozzá a kedvem. Elkezdtem tanulni, majd oktatni a gyerekjógát, ám a pandémia alatt erre nem volt lehetőség: kénytelenek voltunk felfüggeszteni a jelenléti oktatást. Eleinte próbáltunk átállni online módra, nekem azonban hiányzott a kicsikkel töltött idő, amit szerettem volna pótolni: ez adott ihletet a könyvemhez. Az egyik óratervemből jött a Varázsfészek ötlete: a történet egy ikerpárról szól, akik akkor kezdik el az iskolát és akiknek sok állatbarátjuk van.

– A könyv tematikája a jóga köré épül, mivel a benne megjelenő állatok a jógában sok mozdulat alapját adják – mondta Dóra és hozzátette: a mozdulatok alapján is ismert, különböző tulajdonságokkal felruházott állatok kísérik az ikreket a mesében, számos érzelmi stádiumon vezetve végig őket. Abban bízik, hogy az olvasói megtanulják, hogy az érzelmek megjelenése és kifejezése egyáltalán nem baj, sőt: ezekkel jobban megismerhetjük magunkat, és a fejlődésben is fontos szerepet játszanak. A könyvnek már elkészült a második kötete: ebben olyan elemek és karakterek jelennek meg, amelyek az elsőben rejtve voltak. Ez a gyerekeknek is feltűnt, éppen ezért nagyon várták, hogy magyarázatot kapjanak a szerepükre – mondta Dóra, akinek készül egy új könyve is. Beszélgetésünkben elmondta: reméli, hogy az ünnepek alatt lesz ideje egy kicsit elvonulni és az ötletein dolgozni, de sok időt szeretne tölteni a családjával is, hiszen mindannyiuk számára fontos a karácsony. ( Rudik Dórával készített interjúnkat hamarosan meghallgathatják podcastsorozatunkban.)