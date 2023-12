A mai nappal egy olyan jelentőségteljes beruházást ünnepelhetünk, amely egyszerre szolgálja a lakosságot, a közlekedők kényelmét és egyszerre növeli a vállalkozások versenyképességét is. Egy sikeres stratégiai együttműködés segítségével, egy hatékony összefogás keretében, hazai forrásból, csaknem 5 milliárd forint értékben megépülhetett ez a gazdaságilag is nagyon jelentős csomópont, amellyel úgy gondolom, nagy hatást tudunk gyakorolni a régióra és közvetlenül a gyorsabb fejlődésre is