A stroke, azaz az agyi érkatasztrófa hazánkban is a vezető halálokok közé tartozik, ahhoz azonban, hogy a betegnek esélye legyen a gyógyulásra, a maradványtünetek nélküli felépülésre, a lehető leghamarabb el kell kezdeni a vérrögoldó kezelést, amire a stroke központokban van lehetőség, a így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vérmegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórházának neurológiai részlegén is, ahol most nagyon fontos fejlesztés indul el, amelynek részleteiről pénteken elhangzott, hogy a város is a korszerűsítés mellé állt.

– A polgármesteri maradványkeretből a képviselő-testület jóváhagyásával egymillió forintot ajánlottunk fel a munkálatok elkezdéséhez, s a városban működő hat cég azonnal az ügy mellé állt és kiegészítette ezt az összeget, hogy az előkészítő munka elkezdődhessen – mondta dr. Hanusi Péter. Mátészalka polgármestere büszke arra, hogy a város mindig összefog a fontos célokért és a stroke-betegek ellátása, a neurológiai részlegen a feltételek javítása ilyen.

Minden perc számít

– Nagyon fontos volt, hogy a Mátészalkai Tagkórházunk Neurológiai Részlegén a Stroke Központban szakmaspecifikus őrzőt alakítsunk ki, ahol a kezelést követő 24 órában megfigyeljük a beteget – mondta dr. Szűcs Attila, a vármegyei oktatókórház főigazgatója arról a teljes felújításról, ami a részlegen elkezdődött és a tervek szerint január végére, február elejére befejeződik. Az őrzőben minden ágyhoz tartozik majd monitor, ami a központi monitorrendszerhez csatlakozik és 21. századi feltételeket teremt a betegellátásban.

Dr. Incze Judit, a neurológiai részleg vezető főorvosa az aranyóra fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen minél hamarabb meg kell kezdeni a kezelést. Minél később érkezik a szakszerű segítség, annál nagyobb az esélye a mellékhatásoknak, maradandó károsodásoknak, vagy a halálnak.

– Minden olyan perc, amelyben az agy nem jut elég oxigénhez, a károsodás egyre nő. Vannak olyan jelek, amelyek az agy érelzáródására utalnak, ilyen ha a beteg féloldalára meggyengül, félrehúzódik a szája, megroggyan a lába, elakad a beszéde – sorolta a főorvos, hogy milyen tünetek esetén kell késlekedés nélkül azonnal hívni a mentőket.

A főorvos kifejtette, hogy a stroke központ fejlesztésével javul a betegellátás színvonala. Stroke betegek esetében fontos prioritás, a lehető leggyorsabb a legjobb döntést meghozni és elkezdeni a kezelést. Az új és modern őrzőben 24 órás állandó megfigyelésre, monitorozásra kerülnek majd be a betegek a vérrögoldó kezelést követően, ehhez teremt kiváló feltételeket a fejlesztés.