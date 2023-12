– Ez nem egyszerű felkészülés, hanem jelentős életmódváltás, amely az alvástól a táplálkozáson át egészen a testmozgásig, az élet szinte minden területére kihat. A HUNOR egy tudományos program, így az egy-másfél évig tartó kiképzés alatt nem elég a hibátlan fizikumot elérni, hanem rengeteg műszaki és tudományos kompetenciát is el kell sajátítanunk, ami pedig csak úgy lehetséges, ha nagyon precízen, pontosan összeállított és felépített programot hajtunk végre – árulta el a kiválasztás óta eltelt csaknem nyolc hónap feladatairól Kapu Tibor. A nyíregyházi születésű mérnök egyike annak a négy űrhajósjelöltnek, akik közül egy kutatóűrhajósként vehet majd részt egy 30 napos űrrepülésen, várhatóan 2024 vége és 2025 eleje között. A leendő űrhajós a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén döntően magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket hajt majd végre, míg három társa a Földről segíti munkáját.

Pilótavizsga és túlélési gyakorlat

Nyáron, mikor Tibor egy tehetségprogram díjátadójának apropóján haza látogatott, lapunknak elmondta, elképesztő élmény volt számára Gripennel repülni, amivel több mint 40 percig volt fent a levegőben.

– A 7G az az erő, amivel a gyorsulás belenyom az ülésbe, az érzés magatehetetlenné tesz, mégis természetfeletti. Az első meglepődöttségem után imádtam a repülés minden percét – fogalmazott akkor. Mára már megszerezte kisgépes pilóta szakszolgálati engedélyét, s nemcsak erre büszke, hanem a 38 repült órára is.

A kiképzés alatt minden lehetséges és lehetetlen, azaz a legváratlanabb helyzetre is felkészítik a jelölteket, hiszen meg kell őrizniük a cselekvőképességüket, kontrollálniuk kell a tetteiket.

– A vízi kiképzésen megtanultunk biztonságosan vízbe érkezni, a víz alatt tájékozódni és megfelelően alkalmazni a mentőeszközöket. Mint a kisgyerekek úgy örültünk, amikor katonai zubbonyban, több méter magasból, teljes felszereléssel egy helikopterből beugrottunk a Holt-Tiszába, majd a mentőegységek kiemeltek minket – mesélte a túlélőképzéséről.

Az egyik feladat során csuklyában kellett vízbe ugrani, ami attól volt különleges, hogy a vizuális ingereket kiszűrve is pontosan és függőlegesen kellett érkezni a vízbe, mert így kerülhető el a sérülés. Nagy élmény volt számára megtanulni a menedéképítést, a különböző csomózási technikákat, az élelem- és vízszerzési, víztisztítási módszereket, de arra sem gondolt soha, hogy majd egyszer szikravetővel gyújt majd tüzet. Az elméleti és gyakorlati képzés mellett kiemelt hangsúlyt kap a sport, valamint az egészségi állapotuk folyamatos kontrollálása.

– Nagyon sokat, és nagyon jó irányba változott mindannyiunk fizikai állapota, a testünk látványos változáson ment át. A Semmelweis Egyetem által hathetente elvégzett teljeskörű spiroergometriaivizsgálat tűpontos képet ad az egészségi állapotunkról, ami nagyon jó, bár be kell vallanom, az első kettőnél még élveztük a terheléses EKG-t, ma már kevésbé – nevette el magát Tibor.

Százhúsz százalékot teljesíteni

– Minket is foglalkoztat, hogy vajon milyen szempont dönt majd egyikünk vagy másikunk mellett. Elképesztően komplex az értékelési rendszer, s bár tudjuk, hogy a végén csak egyikünk repülhet, mégsem a rivalizálásról szól az életünk – válaszolta a repülést firtató kérdésre, s megjegyezte: ugyanolyan motivált és elszánt, mint a felkészítés elején. – Látjuk, tudjuk és becsüljük a másik értékeit, ismerjük és tiszteljük egymást, kiváló a viszonyunk és ennek köszönhetően egységes csapatot alkotunk. Nem egymással, hanem önmagunkkal versenyzünk, hogy a legjobbat nyújtsuk önmagunkból. Természetesen csalódott leszek, ha nem én repülök, de amennyiben nem 100, hanem 120 százalékot tudok beletenni a felkészülésbe, ha mindent ennek rendelek alá, akkor nem tehetek majd önmagamnak szemrehányást. Ráadásul azokra is szükség lesz, akik itthon maradnak, és a tartalékra is, mert a kutatóűrhajósunknak a küldetés alatt ők adják a földi támogató szolgálatot – mondta.

Kísérletek és felajánlás

Megtudtuk, nagyon sokrétű lesz az a kutatómunka, amit az űrhajósnak az űrállomáson el kell végeznie. Az űrpaprika kísérlet során például növényt fognak termeszteni, de Holdkéreg-porból is próbálnak majd – többek között mikrogravitációval – építőanyagokat előállítani.

– Ez már közelebb áll a gépészmérnöki énemhez, anyagtudomány és gyártástechnológia – tette hozzá Tibor, s a dozimetria sem áll távolt tőle, hiszen korábban a munkahelyén ilyen sugármérők fejlesztésében is részt vett. A kísérleti eredményekről majd tudományos cikkek és értekezések készülnek, előadásokat tartanak annak érdekében, hogy azokat a legjobban tudják hasznosítani.