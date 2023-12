A továbbképzés, a kapcsolatépítés, a tapasztalatcsere volt az együttlét célja. A sajtóapostolok olyan elkötelezett emberek, akik már hosszú évek óta írják, szerkesztik plébániájuk, egyházmegyéjük honlapját, újságját, illetve beszámolnak az egyházi eseményekről más sajtóorgánumoknak. A résztvevők nagy része az ország különböző egyházmegyéiből érkezett, de jöttek határon túlról is. A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye területéről hárman, jómagam és még két debreceni munkatárs vett részt a találkozón. Én az egyházmegye segítő munkatársaként, illetve a Baktalórántházi Római Katolikus Egyházközség és a hozzá kapcsolódó filiás falvak sajtóreferenseként vettem részt. Gazdag három napot éltünk át, amely szakmai és turisztikai eseményekben bővelkedett. Betekinthettünk a Magyar Katolikus Rádió, a Magyar Kurír, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) média­munkájába, az egyik élő adásba is bepillanthattunk. Első este kötetlen beszélgetésen közelebbről is megismerhettük egymást, médiatevékenységeinket. Mitől érdekfeszítő a cikk, a célközönség megkeresése, milyen a jó fotó, miért van szükség az olvasószerkesztő munkájára, helyesírási változások, írott sajtó vagy online felület? És még sok érdekes és hasznos téma merült fel a találkozón. A Magyar Kurír két fotósa bemutatta az elmúlt évek lencsevégre kapott pillanatait, kiemelkedő és extrém eseményeit. Feledhetetlen turisztikai élményekben is részünk lehetett budapesti tartózkodásunk alatt. Megtekintettük a Szent István-bazilikát, majd annak kincstárát és a panorámateraszt. Ezt követően itt szentmisén vettünk részt. Másnap a budapesti panoráma gyöngyszemét, a főváros és az ország egyik legismertebb templomát, a budavári Nagyboldogasszony-templomot, vagyis ahogyan leg­gyakrabban emlegetjük, a Mátyás-templomot csodálhattuk meg. A vasárnap előesti szentmisén a terézvárosi Avilai Szent Teréz-templom építészeti remekeiben, szobraiban gyönyörködhettünk. A sajtóapostolok XXI. találkozója kiértékelőkörrel, tapasztalataink, meglátásaink megosztásával zárult.

Némethné Csubák Éva

Kép: Feledhetetlen turisztikai élményekben is részünk lehetett | Fotó: egyház