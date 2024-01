Olyan országos versenyt szervez három nyíregyházi levegősport egyesület és stúdió (S52 stúdió, FlowAerialDance, My Time Pole Fitness) ami még nem volt a térségben, a Tiszántúlon és Kelet-Magyarországon sem! Április 28-áig még van idejük felkészülni mindazoknak, akik szeretnék megmérettetni magukat a rúdsport vagy a légtornasport területén. Többféle tudásszinttel lehet nevezni: amatőr, közép, haladó, profi (oktatók is indulhatnak), Free (színpadművészet). Korcsoportok szerint pedig: gyerek, junior, felnőtt, senior (40+) kategóriában várják majd a jelentkezőket rúd, hammock, silk, karika szerekre. Sportegyesületi tagság nélkül is lehet nevezni az ország bármely pontjáról, akár külföldről is. A részletekről és a nevezés menetéről hamarosan bővebb tájékoztatást adnak ki a szervezők.