– Minden második beteg lázzal, influenzaszerű panaszokkal kereste fel a múlt hétvégén a nyíregyházi gyermekorvosi ügyeletet – mondta el lapunknak dr. Puskás Zsuzsanna gyermekháziorvos, aki a hét elején már saját ibrányi praxisában rendelt, nem volt sok ideje ránk, zsúfolt volt a váróterem hétfőn is.

Magas láz, hányás, hasmenés

– Az influenzaszezon kellős közepébe csöppentünk, általában ilyenkor csúcsosodik ki a járvány. Sokéves tapasztalat, hogy az influenza elleni vakcinát elenyésző számban veszik fel mind a felnőttek, mind a gyerekek, mondván: az oltás nem véd meg mindenfajta vírustól 100 százalékosan. Ebben van igazság, ám az oltottak körében a betegség lefolyása gyorsabb és sokkal enyhébb tünetekkel jár, mint azoknál, akik nem élvezik az oltóanyag ­nyújtotta védelmet. A múlt héten nagyon magas lázzal, hasmenéssel, hányással és légúti panaszokkal hozták vizsgálatra a gyerekeket, s minél több a panasza a páciensnek, annál lassabb a felépülése is. Köztudott, hogy az influenza különösen kisgyermekkorban (5 év alatt) veszélyes, náluk magasabb a szövődmények – légzési nehézségek, tüdőgyulladás – kockázata is – fűzte hozzá a doktornő. Egyes tanulmányok szerint a kicsik hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek, s akár 10 napon túl is megfertőzhetnek másokat, valamint már a tüneteik megjelenése előtt továbbadhatják a kórokozót. A leggyakoribb tünetek a magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság, amit ki kell pihenni. Fontos, hogy lázas, beteg gyerek ne menjen iskolába!

– Ma már kíméletes megoldással, tűszúrás nélkül is felvehetik a gyerekek az influenza elleni oltást egy orrspray formájában, csak be kell szippantani a hatóanyagot, nincs fájdalom, nincs félelem, ellenben a spray hatékonysága ugyanolyan, mint az injekcióé. Sajnos kevés szülő él ezzel a lehetőséggel – jegyezte meg dr. Puskás Zsuzsanna.

Még most is érdemes oltatni

Tavaly decemberben az erősebb Covid-járványt követően január első heteiben megfordult a tendencia és már az influenzafertőzés dominál. Rendkívül magas a légúti tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma. Az elmúlt héten kiadott háziorvosi jelentések alapján az akut légúti fertőzéssel küzdők 46,1 százaléka 14 év alatti, s majdnem 25 százalék a 15–34 éves korosztályból kerül ki.

Dr. Gerzon László kemecsei háziorvos szerint a járvány tovább fokozódhat a következő hetekben, a tapasztalatok azt mutatják, február végéig köztünk maradnak a vírusok, terjedni fog a koronavírus és az influenza is, ezért is ajánlják az orvosok az oltásokat – a praxisokban mindkét vakcina elérhető. Bár ahogyan a doktor elmondta, a keringő tévhitek miatt nehéz meggyőzni az embereket az oltásokról, ezért ha valaki bizonytalan, a leghitelesebb információkat a háziorvosától kérje. A legyengült immunrendszer nehezen birkózik meg a kórokozókkal, ezt érdemes szem előtt tartaniuk az érintetteknek, akiknek még most sem késő felvenni az oltást.

Forrás: ÁNTSZ

– Néhány nap alatt megháromszorozódott a betegszám, hétfőn délelőtt 170 pácienst vizsgáltam meg, 80 százalékuk influenzaszerű tünetetekkel érkezett. A legnagyobb probléma, hogy nem akarják kifeküdni a betegséget, rizikózva a szövődményeket, melyek a tüdőt érinthetik. A felülfertőződő légúti betegségekből könnyen alakulhat ki bakteriális eredetű tüdőgyulladás, amit nincs mese, antibiotikummal kell kezelni – hívta fel a veszélyekre a figyelmet dr. Gerzon László.

Hozzátette, a koronavírus mára egy szelídebb arcát mutatja, szerencsére nem okoz olyan tüneteket, hogy tömegesen a fertőzöttek kórházi ellátására lenne szükség, de ne feledjük, ezek a vírusok folyamatosan átalakulnak, változnak, emiatt is indokoltak az új típusú oltások.

Az influenza kezelése

Nagyon fontos az ágynyugalom, ezt többnyire magától is kívánja a levert, fáradt szervezet. A gyerekek általában ilyenkor étvágytalanok, ne erőltessük náluk az evést, lényeges azonban a bőséges folyadékfogyasztás (víz, gyümölcslé, tea, levesek). Adható tüneti kezelés: láz- és fájdalomcsillapító, torokfertőtlenítő, orrspray. Mindenképp hívjuk vissza a háziorvost, ha néhány napon belül nincs javulás, vagy ha súlyosbodó tünetek lépnek fel: ha a gyermeket szűnni nem akaró köhögés gyötri, s nehéz a légzése.