Néhány évvel ezelőtt Nyírparasznya önkormányzata egy zöldségfeldolgozó és egy hűtőház létrehozását álmodta meg – a beruházás második, egyben utolsó üteme tavaly nyáron fejeződött be. Méghozzá úgy, hogy a falunak ez egy fillérjébe nem került, hiszen pályázati forrást nyertek a fejlesztéshez. A községben felépült modern létesítményben a szomszéd település zöldségtermesztéssel, -feldolgozással foglalkozó vállalkozásának igénye szerint kezdődött meg a munka. Tavaly szeptember 1-jétől pedig egy újabb partnerrel, a nagydobosi sütőtök minőségközpontú termesztését 30 év alatt tökélyre fejlesztő, azt meg is szervező mátészalkai agrármérnökkel, Filep Lászlóval kezdődött el a nyírparasznyai önkormányzat együttműködése. A tök termeltetésétől a feldolgozásáig, majd a konyhakész árut közvetlenül a fogyasztókhoz eljuttató integráció máris bizonyította életképességét.

Filep László és Szabó János

Kapaszkodót találtak

– Bármiféle társadalmi vagy gazdasági lehetőség hiánya, miként a környék településein is, kézzel fogható – magyarázza Szabó János, a 980 lelkes Nyírparasznya polgármestere a kitörési pont megtalálásának szükségszerűségét.

– Hiába építünk kultúrházat, vagy újítjuk fel az orvosi rendelőt, csinálunk bármiféle passzív beruházást, ami esztétikailag javítja a település képét, ha bármelyik ilyen kistelepülésnek valamiféle kapaszkodót nem sikerül magának kitalálni, a magyar vidék el fog tűnni. A mi helyzetünk különlegessége az, hogy mi a legmélyebb magyar vidéken kapaszkodnánk valamibe, ami a jövőbe mutat. Például ha bárhol a vidéken valaki meggyet termel, s beviszi a termését abba a két konzervgyárba, ami a térségben létezik, kiszámíthatatlan helyzetben van. A termelőnek ugyanis fogalma sincs arról, milyen piaci változások vagy nemzetközi konkurenciaharc befolyásolja a lehetőségeit. Mi a sütőtök integrációjával egy olyan megoldást kerestünk, ami közvetlenül a vevőhöz szól, s közbülső résztvevőket kihagyva egyenesen a fogyasztót éri el. A tök mindig is magyar volt, és bár picike piaci szegmenst képvisel, azt is csak szezonálisan, de elhatároztuk, hogy meglovagoljuk, mert szeretnénk, ha szólna valamiről településünk, Nyírparasznya.

Közmunkától piaci bérig

A polgármester az integráció önkormányzati előnyeit is taglalta. – A kistelepülési önkormányzatok nagyrészt közfoglalkoztatás keretében alkalmaznak munkavállalót. Ezzel ellentétben mi Nyírparasznyán 2023. szeptember 1-jétől öt lakosnak piaci munkalehetőséget tudunk nyújtani. A téli parázs termesztésének integrálásával megtermett sütőtök Nyírparasznyára szállításával, itteni feldolgozásával, csomagolásával s végül a megrendelőkhöz juttatásával 3–5 év távlatában néhány millió forint saját bevételre tud a település szert tenni. A sütőtököt a kis- és nagykereskedelmi üzletláncokat nagyrészt megkerülve, közvetlenül a vevőkhöz juttatjuk el.

Öt egykori közmunkás – Csucsi László, Dudics Alexandra, Lakatos Attila, Kovács Istvánné és Takácsné Máté Erzsébet – már piaci béren dolgozik a falu hűtőházában

Rövid ellátási lánc

– Egy ilyen ki falunak egy ilyen kis piaci szegmens is nagyon sokat jelent – veszi át a szót Filep László, aki azt mondja, jövőre már nem csak kukoricát kell a nyírparasznyai kertekben tenni.

– A meggy is jó lehet, hiszen az extra minőségű étkezésinek 600 forintos áron is van piaca, de senki nem vállalja, hogy kézzel szedje. Egyrészt, mert nincs hozzá munkaerő, de az a tudás sem, ami a gazdasági környezet megismeréséhez, benne a legjobb értékesítési csatornák földerítéséhez, kiépítéséhez kellene. Mert érdemesebb lehet néhány nagyobb, igényes zöldségboltot megkeresni, azoknak rendszeres beszállítójává válni, s kihagyni a multikat. No ehhez kellenének másutt is az efféle tárolók, amilyeneket Nyírparasznya már magáénak tud, és amit én is ki tudok használni. Ez a második évünk megmutatja, hogy igazán jó termelőesztendőben erre a „tökös” tevékenységre, bár a korszerű létesítmény hűtőkapacitásának csupán elenyésző részét veszi igénybe, egyre több igény jelentkezik. Az a célunk, hogy a termesztés legyen önmagában is versenyképes a tömegtermeléssel szemben, a feldolgozás pedig azért lehet hatékony, mert rövid ellátási láncon közvetlenül a fogyasztóhoz juttat el olyan terméket, amellyel a reményeink szerint növekvő piac igényeit innen Nyírparasznyáról korlátlanul ki tudjuk elégíteni. Most, hogy az idei OMÉK-on sok-sok ezren megismerték a fajtaelismerés küszöbén álló szellemi tulajdonunkat, a téli parazsat, folyamatosan nő a megrendelés.

Mérlegelés és csomagolás

Filep László elmondja: a téli parázs fajta bárhol megtermelhető jó minőségben, de eredményesen csak akkor, ha szigorúan betartják a speciális termesztéstechnológiát. Az integrációba bevont terület most Nyírparasznya 30 kilométeres körzete, vagyis az északkeleti Nyírség. A folyamatosan fenntartott prémiumminőségnek és a rövid ellátási láncú értékesítési stratégiának köszönhető, hogy a családi vállalkozásuk az évek során ekkorát növekedett.

Prémiumminőség

– Ahhoz, hogy az országos terjesztési és piacnövekedési elképzeléseinkhez megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag álljon rendelkezésre, kiépítettük a sütőtöktermelői integrációt a környezetünkben alkalmasnak ítélt és erre vállalkozó gazdákkal. Ők a mi szakmai irányításunk mellett termelik meg az alapanyagot. Igen ám, de a feldolgozásban és a logisztikai területen is előrébb kellett lépnünk, ezért az integráció központját kihelyeztük Nyírparasznyára. Ott tartunk, hogy a település körzetében már 40 hektáron ­termelik azt a nagydobosi ­­­fajtából nemesített téli parazsat, amely új, prémiummi­nőséget képvisel a sütőtökpalettán. Ezt az értéket megőrizve a termékeinket nem hozzuk kiskereskedelmi forgalomba, és a partnereinkkel to­vábbra is személyesen tartjuk a kapcsolatot honlapunkon, a minőségért szemé­lyesen vállalunk garanciát. Azt gondoljuk, ennél rövidebb ellátási láncot nehéz kitalálni – ecseteli nem kis büszkeséggel a nejével együtt gondosan felnevelt, okkersárga húsú édesgyermekük tök jónak ígérkező sorsát Filep László.



Filep László és felesége, Piroska

Fotók: Galambos Béla