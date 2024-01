Új kardiológiai ultrahangkészülékkel bővült a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház diagnosztikai eszközparkja. A 20 millió forint értékű gépet a kórház vásárolta meg, a költségek felét kifizette, a további 10 millió forintot pedig a térség nagyvállalatai, vezető vállalkozásai adták össze. Az eszközt kedden adták át a felajánlók jelenlétében a kisvárdai kórházban. Mint elhangzott, nem ez az első alkalom a helyi kötődésű cégek példaértékű összefogására: mint mondták, eddig is nagy örömmel álltak a jó kezdeményezések mellé. A mostani adományozást a Bárány Család a Családokért Alapítvány vette szárnyai alá. Bárány Lászlóné, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: cégüknek mindig is fontos volt a társadalmi szerepvállalás, alapítványukat is azért hozták létre, hogy támogassák a nehéz sorsú munkavállalóik családjait. Az ultrahangkészülék a nagy forgalmú szakrendelőbe kerül, ahol évente mintegy 13 ezer kardiológiai beteget látnak el.

A nyugalmi állapotban végzett szívultrahangos vizsgálat néhány perc alatt súlyos eltéréseket is kimutathat a szív működésében. – Ma már a kardiológiai diagnosztikában az egyik leggyakrabban használt eszközzel vizsgálható a szív falainak mozgása, látni lehet a vért irányító billentyűk alakját, mozgását és működését, valamint az esetleges megbetegedéseit is. A vizsgálatok kiterjedhetnek a szív pumpafunkciójára, a szívizom erejére, a képalkotó eszköz segítségével láthatóvá válnak a patológiás elváltozások a szerv üregein belül. Komplex vizsgálatra képes, s valamivel többet is tud, mint a hozzá hasonló átlagos készülékek – jegyezte meg dr. Juhász Ferenc osztályvezető főorvos, kardiológus, miközben röviden bemutatta az új eszközt. Elmondta, szívultrahangos vizsgálatra akkor lehet szükség, ha az orvos valamilyen, a szívet érintő betegség meglétét gyanítja. Majd megköszönte a felajánlást, ami a szakrendelőbe kerül, ahol évente 13 ezer beteget látnak el.