Január 29-én újra indul a Mozdulj Nyíregyháza! Immár 11. éve, de még mindig töretlen sikerrel, az országban is egyedi, ingyenes mozgásprogram-sorozat újra sportolni hívja a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idősebbeket is. Több, mint heti 40 foglalkozással, 23 helyszínen lehet majd mozogni, sportolni június 2-ig, melynek során 6 nagyrendezvénnyel is készülnek a szervezők.