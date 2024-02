Visszaélnek az Állatbarát Alapítvány nevével, ismeretlenek egy sérült kutya orvosi kezelésére akarnak pénzt kicsalni a jóhiszemű és segíteni akaró emberektől – osztotta meg közösségi oldalán a nyíregyházi menhely. A Csatorna utcai állatotthon munkatársai a bejegyzésében azt kérik, senki ne dőljön be a postaládába dobott szórólapnak. Mint írják: „Mi soha nem gyűjtöttünk pénzt szórólapon senkire, minden esetünk itt van dokumentálva, valós információt ezen a felületen kaphattok. Nem dobálunk be semmit postaládákba, nem nyomkodunk autók törlőlapátja alá fecniket, nem járják a várost önkénteseink és mi sem, személyesen kalapozva pénzért, nem hívogatunk senkit telefonon és nem csengetünk be sehova.

Néhány helyen van kint urnánk, de azokat is hamarosan le fogjuk cserélni. Ha bármilyen hasonló próbálkozással találkoztok, kérünk szépen benneteket, azonnal jelezzétek nekünk! Nagyon sokat filóztunk, hogy írjuk-e ki ezt, mert ötleteket aztán végképp nem akarunk senkinek adni, de mivel ez egy elterjedt csalási módszer, nagyon fontos, hogy ilyesmiknek soha ne dőljetek be!” – figyelmezteti követőit az Állatbarát Alapítvány.

A szervezet a bejegyzés végén megosztotta az adatait, és arra kér mindenkit, hogy kizárólag ezekre küldje el adományait, ha segíteni szeretne. „Ha bármilyen más adatra kér valaki pénzt a nevünkben, azonnal szóljatok!” – kéri a menhely, mely feljelentést tesz az ügyben.