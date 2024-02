Közeleg a tavasz és egyben a zöldítés ideje is, ezért Nyírbátorban a szakemberek hamarosan hozzálátnak a munkálatokhoz. Az idén a Fáy András utca egy részén, illetve a Hunyadi

utcán és a posta mögött frissítik fel a zöldfelületeket – számolt be a hírről Máté Antal, a város polgármestere. Kiemelte: a zöldfelület-rendezést mindig is fontos feladatának tekintette az önkormányzat, ezért is foglalkoznak a kérdéssel gyakran, és előre ütemezik, amit lehet.