– Elkezdődött a felvételi visszaszámlálás, már csak néhány hetük van a diákoknak, hogy a február 15-ei határidőig jelentkezzenek a felsőoktatási intézményekbe. A Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők idén 7 felsőoktatási szakképzés, 23 alapképzési szak, 25 mesterképzési szak (ebből 15 tanári), 4 diszciplináris, valamint több mint 15 szakirányú továbbképzés közül, illetve angol nyelven meghirdetett képzésekből választhatnak. A Nyíregyházi Egyetem kisvárdai képzési központjába is várja a jelentkezőket, így edző, gazdálkodási és menedzsment, valamint sportszervezés alapképzési szakokon is tanulhatnak az érdeklődők – hívja fel a továbbtanuló diákok figyelmét Kisvárda honlapján. A felvételi eljárásban újdonságként elmondható, hogy a 2024-es felvételi eljárásban intézményi többletpontokat vezetnek be. Maximum 100 intézményi többletpontban részesülhetnek a jelentkezők, különböző jogcímeken. Ilyenek jogcímek lehetnek: emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, nyelvtudás, sporteredmény, munkatapasztalat stb. – Intézményünk a fentieken túl ún. egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusokat is szervez, amelynek sikeres elvégzése esetén 100 többletponttal jutalmazzuk a jelentkezőt.

A kurzusok várhatóan 2024. április közepéig kerülnek lebonyolításra. 10 alkalmat hirdet az intézmény: már 5 alkalmon való részvétel esetén jogosulttá válik a jelentkező az intézményi 100 többletpontra. A részvételről hivatalos igazolást állítunk ki, melyet az E-felvételi rendszerbe kell majd feltölteni a hiánypótlási időszak végégig, azaz legkésőbb 2024. július 10-ig. A kurzusokra regisztrálni szükséges, az intézmény honlapján elérhető regisztrációs felületen: www.nye.hu – a honlapon további információkat találnak a jelentkezők.