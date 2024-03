A jelent és a jövőt kapcsolják össze a Magyar Honvédség toborzóirodái, hiszen a haderő személyi utánpótlása mellett a katonahősök temetéséről, sírjaik ápolásáról is gondoskodnak. A Magyar Honvédség 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda minden évben hadisírgondozó hetet szervez március 15-e előtt, hogy ezzel is tisztelegjen a hősök emlékének.

Márton Boglárka főhadnagy, a nyíregyházi toborzóiroda beosztott tisztje lapunknak elmondta, a hazai toborzóirodák egyik fontos feladata, hogy ápolják a hősi sírokat, emlékhelyeket.

– A toborzóirodákban egyszerre dolgozunk azon, hogy minél több katona lépjen be a honvédségbe, ugyanakkor kapcsolatot tartunk a nyugállományú katonákkal, gondoskodunk az eltemetésükről, és azoknak is gondját viseljük, akik több tíz vagy több száz éve hunytak el – tudatta a főhadnagy.

Rengeteg a ’48-as sír

A kiemelt nemzeti ünnep előtt általában kéthetes hadisír-karbantartást tartanak a nyíregyházi toborzóiroda katonái, és arra törekednek, hogy a vármegye lehető legtöbb sírjához, emlékhelyéhez eljussanak.

– A vármegyénkben sok 1848-as sírról tudunk, részben a kutatásaink nyomán derült ki, hogy a forradalom és szabadságharc számos hőse nyugszik itt. Közöttük sok honvéd ezredes, tábornok sírja található vármegyénk településein. Az idén Balkányban és Újfehértón sok munka várt ránk, mert egy igen elhanyagolt területen nyugszanak a ’48-as hősök. Megtisztítottuk a területet, majd a sírköveket is, amiket nemzeti színű szalaggal díszítettünk. Az idei hadisírgondozó héten számos területen varázsoltuk szebbé a sírokat és a környezetüket, de olyan évek is vannak, amikor a sírfeliratokat is újra kell festeni – engedett betekintést a munkába Márton Boglárka, aki arról is beszámolt, hogy Nyíregyházán egy családi sírban nyugszik Krúdy Gyula nagyapja, aki ’48-as honvédtiszt volt.

A 14. vértanú

– Bejárta a ranglétrát, századosként fejezte be a harcokat. Személyesen ismerte Kossuth Lajost, Görgey Artúrt. Sokáig nem tudták, hogy itt nyugszik, az irodánk hívta fel rá a figyelmet, azóta pedig minden évben rendbe tesszük ezt a családi sírt. Répásy Mihály honvéd tábornok nevét is érdemes megemlíteni, aki a szabadságharc egyik fontos vezetője volt, s a 14. aradi vértanú lehetett volna, ha 1849 nyarán nem hal meg kolerában. Ő volt az egyetlen tábornok, aki nem élte meg a vereséget. Szegeden temették el, majd 2006-ban Kemecse önkormányzata kezdeményezte, hogy visszakerülhessen a szülővárosába. Ez 2007-ben meg is történt, így azóta minden évben előtte is tiszteleghetünk a kegyeleti parkban – tette hozzá Márton Boglárka.