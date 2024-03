Mozgalmas mindennapok

„A fáradhatatlan háziorvos, akit mindenki óriási teherbírásáról, szakmaiságáról és őszinteségéről ismer” – írtuk róla jelöltbemutató sorokban. S most sem cáfolta meg, hiszen megtudtuk, az idén több gyakorlaton is részt vett a HUSZÁR mentőszervezet orvoscsapatának tagjaként. Köztudott róla, hogy rendszeresen sportol, háromgyerekes családapaként rendszeresen futócipőt húz, s rója a kilométereket. S hogy a napi szintű betegellátás, orvosi munka mellett hogyan fér életébe az állatok gyógyítása, erről is szívesen mesél. Olyannyira, hogy épp most bővíti a terepet saját otthonában a sérült állatok ellátására. Gyerekei nagy örömére a hátsó udvaruk füves, fás területein most is szaladgál egy őzgida. A madármentés pedig, mint mondja: gyerekkori álma volt. A kótaji háziorvos úgy tartja, minden szakmában a hitelesség a fontos. – Nekünk, orvosoknak nagy-nagy türelemmel, empátiával kell fordulnunk a betegek felé, s ha sikerül elnyernünk a páciens bizalmát, az már félsiker a gyógyításban. Látnunk kell azt is, mi áll a betegségek hátterében, a stresszes életmód, a lelki problémák képesek megbetegíteni a testet – tért ki egy a gyógyításban általa is fontosnak tartott tényezőre a doktor. Majd megköszönte olvasóink szavazatait, mint mondta, jólestek az elismerő voksok, üzenetek, amit a közösségi médiában kapott a szon.hu oldalán.

Mi pedig idézzük, mit is írt akkor a bejegyzésében: „Azt gondolom, hogy már az is nagyon nagy dolog számomra, hogy ilyen emberek között az én nevem is felmerülhetett és ezért nagyon hálás vagyok. Úgy gondolom, bárki is kapja végül a díjat, mindenképp megérdemelten fog nyerni. Nem arra kérlek titeket, hogy szavazzatok rám, hanem arra, hogy nézzétek meg a jelölteket és lássátok, hogy milyen fantasztikus emberek munkálkodnak ebben a megyében. A mai világban a sok szörnyűség és negatív hír között szerintem kifejezetten szívderítő látni, hogy milyen sokan dolgoznak nap mint nap azért, hogy az élet valamilyen területén másoknak segítsenek, vagy valamilyen módon jobbá tegyék a világunkat.”

(Dr. Kiss Csabával készült riportunkat később olvashatják el.)