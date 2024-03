Az újságírók többnyire szürke eminenciásként dolgoznak egész évben, szolgálják ki hírekkel, információkkal az olvasókat. Ám van egy nap, amikor ők kerülnek reflektorfénybe, amikor megengedhetnek maguknak egy szerény, de méltóságteljes ünneplést.

Bronzba öntött idő

A szabad magyar sajtó napjáról 1990. március 15. óta emlékezünk meg a nemzeti ünnepeink sorához illesztve, de a Kelet-Magyarország szerkesztőségében már jóval ezt megelőzően, 1981-ben született egy szép hagyomány. Ekkor alapították meg elődeink a Sipkay-díjat, amely egyedi nívódíjként maradt fent a mai napig. Vármegyénk napilapjának kötelékében egykor megfordultak költők, szépirodalmi és drámaírók, hogy csak Váci Mihály, Galambos Lajos vagy éppen Sipkay Barna nevét említsük.

A Sikay-díj nem csak a névadó emlékét őrzi, hanem azokét is, akik létrehozták és bronzplakettbe öntötték. Ennek az elismerésnek a különlegességét, értékét az adja, hogy a szerkesztőségi kollektíva szavazata alapján lehet elnyerni. A közvetlen munkatársak döntése mindig összetett mérlegelés eredménye, abban egyszerre lelhető fel szakmai és szubjektív vélemény, értékítélet.

A sajtónaphoz érkezve a Kelet-Magyarország megtartotta hagyományos ünnepségét, melyen Nyéki Zsolt főszerkesztő rövid értékelést adott az elmúlt évben végzett munkáról és azokról az új kihívásokról, amelyek alapjaiban változtatják meg a tömegtájékoztatást. Visszatekintésében kiemelte, hogy a digitalizáció és közösségi média világában is megmaradnak a szakmai alapok: jót, s jól kell írni. Vagyis a témaválasztás és a közlés igényessége a szakmai siker pillére marad, de természetesen ismerve és alkalmazva a kor új technikáit és eszközeit is.

A régi és az új generáció

A főszerkesztő külön köszöntött két kollégát, akik hosszú évtizedeken át szolgálták az olvasókat a napilap hasábjain és a hírportálja, a Szabolcs Online felületén. Mán László sportrovatvezető és Pusztai Sándor fotóriporter ugyan nyugállományba vonult, de nevükkel bizonyára találkoznak még a szűkebb hazánk eseményei és élete iránt érdeklődők.

Nyéki Zsolt ezt követően hirdette ki a szavazás eredményét és adta át a Sipkay-díjat Miklós István újságírónak.

Miklós István 2019 óta a Kelet-Magyarország újságírója, korábban korrektorként erősítette a szerkesztőséget. Az ünnepélyes díjátadón elmondta, óriási megtiszteltetés a csapat egyik legfiatalabb tagjaként átvenni a díjat.

– Mindig jólesik, ha valamilyen formában elismerik az ember munkáját. A nívódíj különösen nagy értéket képvisel számomra, hiszen egy kollektívától kaptam, melynek több tagja szárnyai alá vett a kezdetekkor. Segítettek megbirkózni a nehézségekkel és támogattak abban, hogy egyre jobb és jobb legyek a hivatásomban. A jövőben is mindent megteszek azért, hogy tudásommal és ötleteimmel előrébb vigyem a Kelet-Magyarországot és a Szabolcs-Online-t – tette hozzá Miklós István.