A Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 15 diákja és két oktatója töltött három hetet a közelmúltban Prágában, az Erasmus+ programnak köszönhetően – tette közzé közösségi oldalán az intézmény. A szakmai ismeretek gyarapítása és a cseh kultúra megismerése mellett az angol nyelv gyakorlására is kiváló lehetőséget biztosított az utazás. Az oktatás, turizmus és vendéglátás, továbbá informatikaágazatos tanulók a cseh főváros különböző intézményeiben tanulhattak és dolgozhattak a három hét alatt.

– A szakképzés és a diákok személyiségfejlődéséhez is tevékenyen hozzájárulnak az ilyen programok és a nagykállói Budai intézménye élen jár az innovatív oktatási módszerek bevezetésében – mondta Végh Attila, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója a projektzáró rendezvényen. Arra is kitértek: novemberben a nagykállói diákok Barcelonába utaznak majd.