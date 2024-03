– Petőfi és a márciusi ifjak egy független Magyarországról álmodtak, tanúbizonyságot tettek bátorságról, elszántságról, egységről – példát kell vennünk róluk és megvédeni Magyarországot – fogalmazott a polgármester a megyei önkormányzat és a település közös megemlékezésén.

– Nem lett volna forradalom 1848-ban, ha az eltiprás nem ér az egekig, s ha az ország tovább tűrte volna a megaláztatást. De nem így volt, s egy leírt nemzet egyetlen nap alatt óriássá nőtt – mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, akinek szavai szerint szent példává nemesedett mindaz, amit a 176 évvel ezelőtti események főszereplői tettek.

Tanuljunk a történelemből!

– A magyar történelem egyik legemlékezetesebb mozzanata évről évre egyre több tanulsággal szolgál. 1848 hősei példát mutattak önfeláldozásból és hűségből, tetteikből ma is erőt meríthetünk – jelentette ki dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, és hozzátette, a magyarok dönteni akartak a saját sorsukról és nem akartak mást, csak ami járt nekik: a szabadságot és függetlenséget.

– Ez a harc nem ért véget, a szabadságunkért most is meg kell küzdenünk. Mert ma is vannak olyan birodalmak, amelyek meg akarják mondani, hogy mit tegyünk, mit gondoljunk és hogy éljünk. Ma is vannak Haynauk és Metternichek, akik szívesen látnák a magyarokat kiterítve. Tanuljunk a történelemből és ne hagyjuk, hogy az 1848-as hősök áldozata hiábavaló legyen – fogalmazott.

A nép nemzetté érett

– A történelem évszázadai alatt az újjászületés képességéből többször is jelesre vizsgázott a magyar nép, amely 176 évvel ezelőtt nemzetté érett – ezt mondta Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, aki szerint 1848-ban a változtatások igénye változott forradalommá. – Tudtak és akartak is tenni a magyar népért, szentül hittek abban, hogy joguk van az önállósághoz, s hálásnak kell lennünk, hogy helytálltak e küzdelemben. Követnünk kell őket, és ragaszkodni a nemzet jogaihoz, megőrizni a szabadságunkat – mondta.

Az ünnepségen, melyen a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai adtak műsort, a magyar sajtó napja alkalmából Seszták Oszkár Tarczy Gyulának, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztőjének adott át elismerést.