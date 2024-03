A tavasz nemcsak a horgászszezon, hanem a telepítések kezdetét is jelenti. A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége is megkezdi az ütemterv szerinti telepítéseket. Március 26-án ezer kilo­gramm háromnyaras pontyot telepítenek a Császárszállási-Oláhréti-víztározóba, továbbá szintén ezen a napon 500 kg horogérett ponty talál új otthonra a tiszadobi holtágrendszerben is, azokat a pikkelyeseket a keresztgátnál engedik be a vízbe. A halak a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től származnak.