Móricz Zsigmond Színház

19.30: Családi játszmák, komédia, Bárány Frigyes Stúdió, Kölcsey (B) bérlet

Sam Holcroft a játékos forma alatt mély emberismerettel és sok megértéssel fordul szereplői felé. A nézőtéren azért nevetünk egy család esetlen ünneplési vágyán, mert mi is szeretnénk szeretni egymást, mi sem szeretnénk sebeket adni és kapni karácsonykor. De mind tudjuk: ha az élet olyan, mint egy társasjáték… Nos, annak az a lényege, hogy vannak vesztesek.

Krúdy Art Mozi

17 óra: Vaskarom, angol-amerikai életrajzi dráma

A Sundance Filmfesztivál legjobb rendezőnek járó díjával kitüntetett Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene) az első nagy költségvetésű filmjében a pankráció világát megreformáló Von Erich-család már-már hihetetlen, de igaz történetét meséli el. A szupersztárok főszereplésével készült Vaskarom operatőre Erdély Mátyás (Saul fia, Napszállta) volt.

19.20: Brian élete 3.6, angol vígjáték

Fikuszt és kukiszt ugyan nem mutatunk azoknak, akik kihagyják a mozi nyújtotta közösségi élményt, de azt nem árt tudni, hogy aki így tesz, lemarad egy olyan filmről, melyet Norvégiában semmit sem kímélő humora miatt anno betiltottak. Nem vállalunk felelősséget, ha a mulasztás esetén a baráti társaságban valakit majd megköveznek ezért. Ha Jézus eljövetelének szatirikus (félre)értelmezéséről esetleg az ugrana be, hogy ez akár a Tatooine-on is játszódhatna, a tunéziai forgatási helyek miatt ez nem is elvetemült gondolat!