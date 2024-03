Aki betoppan a Kossuth-gimnázium területére, azonnal szembetűnő a változás: több helyen is építkeznek kívül és belül, ami szimbolikusnak is tekinthető.

– A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium városunk legrégebbi iskolája. A diákjaink különleges helyzetben vannak, mivel az iskola műemlék jellegű intézmény, ezért sajátos hangulat, atmoszféra jellemzi. Elsődleges feladatunk, hogy ezt az épületet megtartsuk, bővítsük, szépítsük – mondta Morauszky Tamás, az intézmény igazgatója. – A bővítésre azért van szükség, mert a jelenlegi tendencia azt mutatja, hogy az iskolánkba jelentkező tanulók száma egyre növekszik, ezért áprilisra elkészül a legújabb épület, így egy nagy ebédlővel, konyhával és további tantermekkel bővül intézményünk. Februárban átadtunk egy liftet, ami segíti a mozgáskorlátozott tanulók közlekedését.

A mindennapokban is törekszünk arra, hogy egyre szebb és egyre jobb környezetben élhessünk. Fontos feladataink közé tartozik, hogy az iskolában minden tanteremben legyen digitális tábla. Innovatív módon, a legmodernebb digitális és technikai eszközöket használhatják diákjaink és tanáraink egyaránt.

– Evangélikus egyházi intézményként mindig is arra törekedtünk, hogy diákjainkból ki tudjuk hozni azt a tehetséget, ami bennük rejlik. A mi feladatunk pedagógusként, hogy ezt az adottságot megtaláljuk bennük és segítsük őket, hogy minél jobban kamatoztatni tudják azt, szem előtt tartva a tanulók egészséges lelki és szellemi fejlődését. Kiváló tanári karunk folyamatosan biztosítja a szaktudást ahhoz, hogy az elmúlt évtizedekben új képzési formákat tudtunk kialakítani, figyelembe véve a munkaerőpiac igényeit, valamint a földrajzi adottságokat.

– A természettudományok terén matematika-fizika tagozat indult, hiszen Nyíregyháza az ipari háromszög egyik fontos pontja, valamint tekintettel arra, hogy a megye mezőgazdasági alapokra épül, biológia-kémia tagozatot is kínálunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy saját erőből, a lehetőségeket is figyelembe véve, létrehozunk két természettudományos labort is, ahol lehetőséget nyújtunk a modern eszközök használatára, melyek teret biztosítanak arra, hogy a diákok a kísérleteiket kipróbálhassák.

A speciális természettudományi képzés mellett, 5-6 éve a média-informatika tagozatot is elindítottuk. Mára, a diákok számát tekintve, többszörös túljelentkezés figyelhető meg ezen a tagozaton.

Nagyon jól tudjuk, hogy a mai diákoknak fontos az informatikai tudás mellett, hogy videókat, fotókat készíthessenek, és ehhez megfelelő tudást és tapasztalatot szerezzenek.

De intézményünk nem csak helyi viszonylatban gondolkozik. Igazán büszkék vagyunk a több országot is felölelő nemzetközi kapcsolatainkra. Akkreditált intézményként, az ERASMUS pályázatok által, több országba is elutazhatnak az angol, német, francia, olasz és orosz nyelvet tanuló diákok, valamint nemzetközi testvériskolai kapcsolattal is rendelkezünk. Büszkén mondhatom, hogy a város középiskoláiból ebben a tanévben is több tanulót fogadunk vendégdiákként, akik nyelvtanáraink magas szintű felkészültségét szeretnék fejlődésük érdekében kiaknázni.