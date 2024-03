Jelenleg Nyíregyházán a minőségi ingatlanokra van kereslet, és ehhez az igényhez kezdenek felzárkózni a tulajdonosok is. Erről is beszél mai podcastadásunkban Bákány Zsoltné Edina. Az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetőjétől megtudjuk, hogy a kivárás jellemezte a tavalyi évet, de az idén megugrott az érdeklődés az ingatlanok iránt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet az albérletek háza táján; mennyi a kezdőár, és jellemzően hány havi kauciót kérnek a tulajdonosok a bérlőtől.