„Azt az akaratot és a céltudatosságot, ami már sportolóként is jellemzett, s amit szeretnék átadni a gyerekeimnek, a Jósavárosból hoztam. Nagyon sokat kaptam Nyíregyházától, s politikusként azért dolgozom, hogy ezt visszaadhassam” – így fogalmazott az MCC nyíregyházi képzési központjában nemrégiben Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes hátúszó kormánybiztos, országgyűlési képviselő, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes hátúszó Brüsszelben vett részt, ahol parlamentközi bizottsági ülést szerveztek Nők a sportban címmel. Az Európai Parlamentben a nemzetközi nőnap alkalmából rendezték meg alkalmából parlamentközi bizottsági ülést szervez “Nők a sportban” címmel. Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságában dr. Szabó Tünde a kulturális bizottság tagjaként szólalt fel:

– Mint volt olimpikon, volt sportvezető és sportjogász, sok tapasztalatot szereztem, rengeteg impulzus ért az elmúlt évtizedekben. Azért, hogy a sportban jelenlévő nők száma emelkedjen, növelnünk kell a sport megtartó erejét, hogy a fiatal felnőttkorban és később se hagyjanak fel az aktív sportolással. Kapjanak támogatást a kettős karrierépítésben: sportszakemberként vagy sportvezetőként emeljék a sport értékét. Úgy gondolom, hogy több női döntéshozóra, edzőre, szakértőre, szakemberre és tisztségviselőre van szükség a sport területén. A 2012-es olimpia volt az első, amelyen minden részt vevő ország küldött női versenyzőket, és minden sportágban voltak női versenyszámok.

– Bár egyre több nő tölt be vezetői pozíciót a sport világában, a döntéshozó szervekben még mindig alacsony a részvételük. A nemzetközi szervezetek és olimpiai bizottságok vezetői posztjainak többségét ma is férfiak foglalják el. Ez nem csak a nemi egyenlőség hiányát mutatja, hanem azt is, hogy a nőknek korlátozott a befolyásuk a sport világának alakításában. A sportvezetés terén a nők szerepének erősítéséért több lépést meg kell tennünk. Először is folytatnunk kell a társadalmi normák és sztereotípiák megváltoztatását. Biztosítani kell a nőknek az egyenlő lehetőségeket és a támogatást a versenyben és a sportvezetői pozíciókban. Növelni kell a női mentorok és a példaképek láthatóságát, hogy ők is inspirálják és motiválják a következő generációkat. Mindannyiunk feladata, hogy előmozdítsuk a változást, hiszen a sportban az egyenlőség, a női jogok, az erőszakos cselekmények visszaszorítása, a gyermekvédelem nem pusztán a nők, hanem az egész társadalom javát szolgálja.