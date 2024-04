– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága revizorai tavaly jellemzően az ellenőrzési tervben meghatározott gazdálkodói köröket ellenőrizték. A helyszíni ellenőrzésre közérdekű bejelentés, társhatósági jelzés, központi és helyi kockázatelemzések alapján került sor, de az online pénztárgépekből érkező, illetve az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján célzottan, előre meghatározott kockázati tényezők vagy tevékenységi körök szerint is végeztünk ellenőrzéseket. Amikor olyan körülményeket, szabálysértéseket tárunk fel, melyek kivizsgálása nem a mi hatáskörünk, tájékoztatjuk az illetékes társhatóságot, gyakran pedig ők keresnek bennünket – tájékoztatta lapunkat Piszár Tünde, a NAV Szabolcs vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.

Nem adtak nyugtát, számlát

– Tavaly kiemelt szerepet kapott az adóalanyok vizsgálata a turisztikailag frekventált helyeken, a revizorok ellenőriztek szálláshely-szolgáltatókat, szezonális terméket értékesítőket, strandokat, fagylaltozókat, éttermeket, büféket, mozgóárusokat, piacokat, közterületen értékesítőket is. Az igazgatóság 2023-ban összesen 2034 helyszíni ellenőrzést folytatott le, 697 alkalommal tártak fel mulasztást, s több mint 93 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések több mint 30 százalékát a vendéglátóknál folytatták le, s minden negyediknél feltártak szabálytalanságot. A legtöbb jogsértést az online pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban (131) állapították meg, de jelentős volt a nyugta- és számlaadás elmulasztása, s a be nem jelentett foglalkoztatottak alkalmazása is. A többihez képest csekély mértékű volt az igazolatlan eredetű áru forgalmazásával és a jövedéki termékek forgalmazásával kapcsolatos jogsértés. A helyszíni ellenőrzések hatására az adózók 55 esetben pótolták kötelezettségeiket, 24 vállalkozás vizsgálta felül a bevallásait, s nyújtott be önrevíziót – ezzel közel 88 millió forintot vallottak be, 13 esetben pedig a jogszabálysértő vállalkozás adóvizsgálatát kezdeményezte a NAV.

– Az adótraffipaxban előre jelzett ellenőrzések ellenére a revizorok számos esetben tártak fel jogszabálysértést, a piacokon, fesztiválokon, közterületeken értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében nőtt a mulasztók száma. A mulasztási bírságon túl a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók és az önellenőrzés lehetőségével nem élő súlyos és többszöri jogszabálysértést elkövető adózók üzletzárásra és utólagos adóellenőrzésre is számíthattak.

A kontárok sem bújhatnak el

– Az adóhatóság hangsúlyozottan foglalkozik az interneten, a social media felületeken hirdetők vizsgálatával, különös tekintettel az engedély és adószám hiányában tevékenykedők ellenőrzésére. A „kontárok” jogtalan versenyelőnyre tesznek szert a tisztességes vállalkozásokkal szemben, az adóhatóság az ő érdekükben is koncentráltan ellenőrzi e szereplőket. Ezek a vállalkozások előszeretettel hirdetik a tevékenységüket közösségi oldalakon, internetes hirdetőfelületeken, azt gondolva, hogy az adóhatóság előtt láthatatlanok maradhatnak. Az ellenőrök azonban jelen vannak a virtuális térben is, rendszeresen végeznek megrendelésen alapuló próbavásárlásokat az interneten hirdetők körében is – mondta Piszár Tünde, és hozzátette: a vállalkozások az idén is számíthatnak az ellenőrzések folytatására.