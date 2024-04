Kínzó tüneteket okoz

A tölgy és az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően magas, esetenként elérheti a nagyon magas szintet, míg a platáné, a nyíré, a kőrisé, a dióé és a fenyőféléké országosan, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is közepes, helyenként magas szintet érhet el. Alacsony-közepes koncentrációban lehet jelen a ciprus- és tiszafafélék, a komlógyertyán, a juhar, a fűz, valamint már a bükk és a vadgesztenye virágpora.

A fák közül még jelen van néhány szem a gyertyán, a nyár, az éger és a szil pollenjéből is. Szintén alacsony koncentrációban van még a levegőben a sásfélék és a gyékény pollenje, továbbá a kora nyári allergének közül már a csalán-, a pázsitfű-, a libatopfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, továbbá az útifű virágpora is – ez utóbbiak mennyisége várhatóan fokozatosan emelkedik.