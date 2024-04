Nyíregyházi fiatalokat is várnak a Mathias Corvinus Collegium (MCC) programjába.

A tehetséggondozó hálózat felhívja a figyelmet, hogy KP FAKT néven a 2024/25-ös tanévtől indul felmenő rendszerben az MCC Középiskolás Programjának (KP) emelt szintje. A négyéves programban a diákok személyre szabott tanulási útvonalat járhatnak be a legkiválóbb oktatókból álló mentorok segítségével. A klasszikus műveltségtartalmakban való elmélyülés mellett nemzetközi tapasztalatokat is szerezhetnek, valamint egy olyan országos diákközösséghez csatlakozhatnak, amelyben legkiválóbb társaikkal versenyezhetnek és tanulhatnak együtt.

A programba a szeptemberben 9. osztályt megkezdő diákok jelentkezését várják május 1-ig. A KP FAKT-ban a mentorok a diákokkal közösen éves fejlesztési célokat határoznak meg, valamint folyamatos visszajelzéseket adnak az elvégzett munkáról és tanulási eredményekről. Ez a fajta tehetséggondozás is iskola mellett végezhető, heti rendszerességgel délutáni foglalkozásokon, intenzív képzési hétvégéken, s persze a résztvevőket nyári táborba, idegen nyelvi kurzusokra is várják, valamint évente egy nemzetközi tanulmányút is szerepel a kínálatban. A tanulók elsajátíthatnak többek között hatékony időgazdálkodási technikákat, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a családi, iskolai és MCC-s tevékenységeiket összeegyeztethessék.

Ösztöndíjprogram

Június 3-ig az MCC Középiskolás Ösztöndíjprogramjába is lehet jelentkezni, amelynek keretében 25 sikeres pályázó 10 hónapon keresztül önálló kutatást végezhet szakértő mentortanárok segítségével. A programban részt vevők előadásokon, készségfejlesztő tréningeken, táborokban, sőt nemzetközi tanulmányúton is bővíthetik tudásukat, tapasztalataikat. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítanak a közösségépítésre, a felelősségvállalásra, az egymástól tanulásra. Az ösztöndíjprogram fontos célkitűzése, hogy a sikeresen pályázó diákokat felkészítse az egyetemi éveikre, s a részvételre a későbbi tudományos életben – írja közleményében a tehetséggondozó kollégium.