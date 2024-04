Szerkesztőségünkben egyszerre köszönthettük magát a sportot és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat. Kevés dolog van a világon, ami feltétel nélkül ötvözi a legnemesebb célokat, tulajdonságokat és jelzőket, ami képes a háborúban békét teremteni, és az ádáz ellenfelek tiszteletét is kivívni. A sport minderre megadja az esélyt. Története egybeforrott az emberiség történelmével, születését valamikor, a régmúltban az élet-halál küzdelmek, a létfenntartás, többek között a vadászat ihlette. Gondoljunk csak a futásra, a birkózásra, az ökölvívásra vagy épp az íjászkodásra, amelyekből már több ezer évvel ezelőtt versenyeket rendeztek. Ma pedig láthatjuk, az évszázadok során hogyan varázsolta el az egész világot a „Citius, altius, fortius” szellemisége.

Napjaink sportolói közösségformáló erőt is képviselnek, legyen szó egyéni vagy csapatsportágakról. Mögöttük, mellettük áll a hozzátartozók, barátok és a szurkolók kisebb-nagyobb hada, figyelemmel kísérik munkájukat, és büszkék az eredményeikre. Hogy milyen identitás- és imázsnövelő hatalom rejlik a sportban, azt nem kell különösebben bizonygatni. Egy-egy sikeres csapat vagy egyéni sportoló képes az egész világ figyelmét és szimpátiáját elnyerni a hazája iránt, erre sok-sok példát lehet hozni a magyar sportéletből a labdarúgóinktól kezdve a vízipólósokon, kézilabdázókon, vívókon át a kajak-kenusokig.

Ugyanígy büszke a szűkebb haza, Szabolcs, Szatmár és Bereg a sportolóira, akik egy-egy város hírnevét is öregbítik. Megbecsült, tisztelettel övezett és szeretett tagjai a helyi társadalomnak, erre is példák sorát lehet említeni Mátészalkától Kisvárdán át Nyíregyházáig.

A Kelet-Magyarország 80 éves története arról árulkodik, hogy a napilap kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordít a helyi sportéletre, ez az egyik legfontosabb tartalom volt és marad a jövőben is. Olvasóinkkal együtt köszönjük a sportolóknak és edzőiknek, hogy példát mutatnak a hétköznapi küzdelmeikkel, az edzésmunkájukkal, amely sokszor gyötrelmekkel teli, és megmutatják azt is, hogy kellő kitartással és elszántsággal hová juthat el az ember. Sikert elérni másképp nem lehet, sem a pályán, ringben, sem az élet egyéb területén. Szent-Györgyi Albert gondolata is ezt támasztja alá: „A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”