Ökölvívó érdemelte ki a díjat

A legjobb női sportoló díj ugyancsak az NYVSC Big Boxing Clubhoz került, Petrimán Patricia érdemelte ki ezt az elismerést.

– Nagyon jól sikerült a 2023-as idényem, hiszen előbb egy korosztályos Európa-bajnoki bronzérmet nyertem, majd az ezt követő világbajnokságon ötödikként végeztem – mondta el szerkesztőségünkben a még mindig csak tizenhat esztendős tehetség. – Nagyon örülök ennek a díjnak, de nem elégszem meg ennyivel, szeretnék idén még komolyabb eredményeket elérni.

A legjobb női csapat a labdarúgó NB II.-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus FC lett, amely 2023 tavaszán éppen hogy csak lemaradt a feljutásról.

– Nem volt egyszerű a szezonunk – értékelte a 2023-as évet a Szpari kiválósága Csábi Bianka, aki mint edző, már az utánpótlás-nevelésből is kiveszi a részét. – A Soroksárral voltunk nagy versenyben, de sajnos mindkétszer kikaptunk tőlük, így nem sikerült kiharcolni az első osztályú tagságot. Az utánpótlásban hatalmas potenciál rejlik, ezt kiválóan szemlélteti az is, hogy az idei szezonra már viszonylag sok ifjúsági korú labdarúgó került fel az első csapathoz. Természetesen számunkra is értékes ez a díj, mindig jó érzéssel tölti el a csapat játékosait, ha elismerik a munkájukat.

A díjátadón a női szakosztály vezetője, Sánta Tibor is tiszteletét tette.

Nem lehet különválasztani a Nyíregyháza Spartacus FC férfi csapatának 2023-as tavaszi, valamint őszi szezonját. Míg előbb a kiesés elől menekült a gárda, addig ősszel már a másodosztály legjobb csapataként a feljutásért küzdött. A legjobb férficsapatnak járó díjat a csapatkapitány Gengeliczki Gergő vette át.

Ez már egy másik Szpari

– Valóban nem lehet szétválasztani ezt a kettőt, hiszen az év első fele az a keserűségről szólt, konkrétabban arról, hogy miként meneküljünk meg a teljes összeomlástól – tekintett vissza 2023-as esztendőre a legutóbbi fordulóban is gólt szerző Gengeliczki. – Nyáron viszont történtek olyan változások, amik egy új korszak kezdetét jelentették. Egy nagyon jó időszak indult el, 180 fokos fordulatot vettünk, mind az eredményességet, mind pedig a hozzáállást tekintve. A sportnak a szépsége ez, hogy egy szörnyű tavasz után egy ilyen második félévvel kiérdemeltük a szurkolók, a városlakók és az olvasók bizalmát. Ez sokat jelent számunkra, erőt ad, hogy mellettünk áll a vármegye lakossága.