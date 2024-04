Mint portálunkon is beszámoltunk róla, 2023. december 27-én valamennyi vármegyében megrendezték a vadászok hazai karitatív akcióját. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Fejes László az akkor összegyűlt 51,2 millió forintról felajánlási nyilatkozatot adott át dr. Takács Péternek, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárának 2024. március 26-án Budapesten a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben.

Az Országos Jótékonysági Vadászaton összegyűlt 51,2 millió forinttal hazánk 22 kórházi gyermekosztályát és három alapellátást biztosító intézmény orvosieszköz-beszerzését támogatják a vadászok. Mivel a vásárosnaményi székhelyű Felső-vidéki Vadgazdák Szövetsége partnerszervezetként vett részt a szervezésben és a rendezésben, az adomány budapesti átadásán részt vett Kiss B. Zoltán, a szövetség korábbi elnöke is, aki aktívan kivette a részét a 2023-as jótékonysági vadászatok szervezéséből is.

Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok (jobbra) a napkori vadászaton 2023-ban

Forrás: M. Magyar László

Minél kisebb fájdalommal

Fejes László az adomány átadásakor a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben elmondta: a tavalyi eseményhez – amelyen ezer vadász vett részt – fontos közéleti személyiségek, politikusok, válogatott sportolók, olimpikonok is csatlakoztak. Azt már mi tesszük hozzá, hogy Napkoron dr. Hegedűs Csaba birkózó olimpiai bajnok segítette a karitatív célok elérését.

A gyermekkórház főigazgatója, dr. Nagy Anikó kijelentette: a gyermekgyógyászatban fontos a folyamatos innováció, hogy a gyermekeket a legkisebb fájdalom mellett tudják kezelni és gyógyítani.