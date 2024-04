Egyre olcsóbb "cuccok"

A vármegyei rendőrfőkapitány beszélt a különféle kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről is. Tavaly új pszichotrop anyagok terjesztésével szembesült a rendőrség. Mint elhangzott, fogyasztói szinten egyre inkább az olcsóbb szerek kerülnek előtérbe, annál is inkább, mert azért az árért, amibe ez a „cucc” kerül, egy normális szórakozóhelyen manapság két sört nem lehet kapni. – A kábítószer-fogyasztással kapcsolatban sok olyan jellegű bejelentés érkezik a kapitányságra, hogy Pista, Jóska, vagy Mariska kábítószert fogyaszt. Ez nekünk sok munkát ad, de igyekszünk ezeket bizonyítani – fogalmazott beszámolójában Farkas József dandártábornok, aki beszélt a közlekedési balesetekről is. Elmondta, tavaly huszonhárom halálos kimenetelű eset történt vármegyénkben. Ez, a relatíve magas szám a háború miatti megnövekedett határforgalomnak is betudható. – Csengersima forgalma rettenetesen megnőtt, tavaly hetven olyan gépjárművet „kapcsoltunk le”, melyeket nyugat-európai országokból loptak el, és át akartak vinni a magyar-ukrán határon – említette Farkas József. Beszélt a „Zene az kell” és a „Roma Police Cafe” programok jelentőségéről, majd szót ejtett az idei célokról is.

Illegális migráció

– Az online csalások, bűncselekmények továbbra is sok munkát ad majd nekünk, ahogy az illegális migráció is. Abban bízunk, hogy mire elkészül a román határig vezető autópálya, Románia is csatlakozik majd a schengeni övezethez, így nem kapunk ezzel kapcsolatban plusz munkát – mondta Farkas József. A vármegyei rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolójára több kérdés is érkezett.

A közgyűlés tagjai kíváncsiak voltak arra, az ittas vezetést mennyire sikerült visszaszorítani, valamint arra is, miért van egyes településeken belül, szerintük indokolatlanul, 30 kilométer/órás sebességkorlátozó tábla. Válaszként elhangzott, a finn módszeres ellenőrzések számának növelésével az ittas vezetés tematikája kiemelt szerepet kapott, az pedig, hogy egyes településeken belül milyen sebességkorlátozó táblák vannak kihelyezve, az az önkormányzat és a közútkezelő megállapodása. Adorján Béla (Jobbik-Momentum) a Szamos folyó komolyabb ellenőrzését kérte, mondván, jön a turisztikai szezon. Baracsi Endre (Fidesz-KDNP), a közgyűlés alelnöke megköszönte a rendőrség tavalyi munkáját, külön kitérve a közgyűlés és a rendőrség együttműködésére, mely a különféle településeken működő polgárőr-egyesületeket munkájában is megmutatkozik. Papp Bertalan (Fidesz-KDNP), Máriapócs polgármestere a kábítószert korunk pestisének nevezte. Ezzel egyet értett Farkas József vármegyei rendőr-főkapitány is. Dr. Veres János a témával kapcsolatban a preventív munka fontosságát emelte ki, hozzátéve, a kábítószer szerinte is társadalmakat zúz szét.

Az encsencsi eset

A rendőr-főkapitány csütörtöki beszámolójának végén szóba került az encsencsi gyilkosság is.