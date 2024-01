Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk: a megalapozott gyanú szerint egy 25 éves férfi a múlt év végén Encsencsen meggyilkolt egy 69 éves nőt. Az áldozatát ötvenötször megszúrta, elvágta a torkát, majd a házat is rágyújtotta, hogy leplezze tettét. Sajtóinformációk szerint a férfi több helybelit is kirabolhatott és megsebesíthetett, mielőtt végzett az asszonnyal. A gyanú szerint a férfi tavaly májusban megtámadott egy falubelit, akinek betört a házába. Azért a támadásért börtönben is ült, ám az ügyész nem kérte a fogva tartás meghosszabbítását, így elengedték. Csak rövid ideig volt szabadlábon, amikor a gyanú szerint baltával megtámadott, és kirabolt egy ugyancsak encsencsi nyugdíjast – az idős nő január elején belehalt a sérüléseibe. Később egy betörés miatt kihallgatták, de ezután is elengedték – pár nappal később ölte meg a 69 éves nyugdíjas nőt.

Kihallgatták, de elengedték

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint Polt Péter legfőbb ügyész, miután több képviselő is kérdést intézett hozzá az ügyben, vizsgálatot rendelt el. Arra keresik a választ, hogy a nyomozóhatóság vagy az ügyészség mulasztott-e, amikor megszüntették a férfi letartóztatását. Polt Péter kiemelte, a gyanúsítottal szemben elrendelt letartóztatást egy alkalommal, három hónappal meghosszabbították, később azonban a nyomozást irányító ügyészség szakmai álláspontja szerint nem volt indokolt a további hosszabbítás, így megszüntették a kényszerintézkedést.