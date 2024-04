Bravúros győzelmet arattak a Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum diákjai a TV2-es csatornán nemrégiben műsorra tűzött – Magyarország első televíziós pénzügyi vetélkedőjén – PénzÜgyesek – Provident Kupa Magyarország című kvízműsorban.

Taktika és felkészültség

A versenyre – amelyen tizen­nyolc csapat indult az ország különböző pontjairól − a diákok meghívásos alapon jutottak el. A meghívott csapatokat három részre osztották, amelyek először az elődöntőkön mérkőztek meg egymással. Minden elődöntőből a két legjobb csapat jutott tovább a döntőbe, ahol így összesen hat csapat versenyzett. A verseny a pénzügyi-gazdasági tudásmérésről szólt. A fehérgyarmati technikum diákjai a harmadik elődöntőben léptek színre, amit magas pontszámmal meg is nyertek. A döntőben pedig voltak fent is, lent is, de a taktikus játéknak és a felkészültségnek köszönhetően a legvégén óriási győzelmet arattak. A vetélkedő felvétele még decemberben megtörtént Budapesten a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Az egészet egy nap alatt forgatták le, és a felvételekből öt adás készült (a 3 elődöntő, valamint a döntő 2 felvonásban), ami februártól a TV2-es csatornán volt látható vasárnaponként. A csapat tagjai: Baráth Petra, Bilkai Ágnes, Imre Boglárka, Telegdi Vivien, a felkészítő pedagógus pedig dr. Rozsályiné Kosztya Erika. Fecske László.