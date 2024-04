Mozgalmas évet hagyott maga mögött Nagy Csaba Bartók- és Liszt-díjas tárogatóművész, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke, hiszen a magyarországi fellépések mellett 2023 tavaszán a Partium, ősszel pedig Erdély magyar iskoláit járta körbe.

Az idén sem fog unatkozni, hiszen már több helyszínen megszólaltatta szeretett hangszerét, a tárogatót, illetve további feladatok is várnak rá.

Előadás a Dunakanyarban

– II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, Borsi hívott, hogy az idén is tárogatózzak a fejedelem születésének tiszteletére rendezett ünnepségen. Ugyanígy megemlékeztünk Rákóczi születésének évfordulójáról Vaján is abban a kastélyban, ahol egyébként a Rákóczi Tárogató Egyesület székhelye van. Leányfalu és Dunabogdány iskoláiban is bemutathattam a napjainkban már hungarikumnak számító hangszert – kezdte az idei események felsorolását Nagy Csaba.

– Évente három alkalommal feladatom van Budapesten az Országház épületében. Három nemzeti ünnepünkön, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án nyílt nap van a Parlamentben. Mindenki bemehet, és megtekintheti az épületet, a gyönyörű csarnokot, és följuthat a kupolacsarnokba is, ahol a Szent Korona található. Ez egy szakrális tér, ahol három dolog nagyon erősen megfogja az embereket. Az egyik maga a kupola, hiszen egy gyönyörű építményről van szó, a másik a középen álló korona, a harmadik pedig az, hogy ezen a három napon élő történelmi zene csendül fel a tárogatón.

Évről évre visszahívják

– Olyan 4-5 méterre állok a koronától, és a feladat az, hogy a látogatók történelmi zenét halljanak. Délelőtt 10 órától általában 17-18 óráig több tízezer ember fordul meg a kupolában, és kis megszakításokkal, de szinte folyamatosan szól a tárogató. Így volt ez az idén is március idusán. Ez egyrészt nagy megtiszteltetés a számomra, de egyben nagy kihívás is, mert nyolc órán keresztül olyan minőségű zenét kell játszanom, hogy a késő délutáni látogató is elégedett legyen. Előtte sokat kell gyakorolnom, akár napi 5-6 órát, meg még talán többet is, de megvan a módszerem arra, hogy ezt erőben, egészségben, jó szívvel, jó tüdővel, jó szájjal végig tudjam csinálni – mesélte az élményeit a tárogatóművész.

– Az idén újra megrendezzük az Országos Tárogatós Találkozót Szerencsen június 21. és 23. között. A világtalálkozót ötévente tartjuk, a következő jövőre lesz. A legutóbbi 2021-ben volt, a járvány miatt kellett egy évet csúsztatni rajta, mert 2020-ban lett volna eredetileg.

– A külföldiek természetesen már érdeklődnek, szeretnének időpontot tudni. 2025 júliusában lesz a világtalálkozó. Nagy valószínűséggel az első négy nap a hagyományoknak megfelelően Vaján a Vay-kastélyban lesz. Remélem, az egyik napon Nyíregyházán is adhatunk koncertet, már ez is hagyomány.

– A Sóstói Múzeumfaluban szoktuk tartani a hangversenyt, és ha az időjárás megengedi – amit nem engedett meg négy évvel ezelőtt –, a tárogatósok beülnek a csónakokba és a vízibiciklikre, és fáklyafény mellett egy nagyon hangulatos búcsúztatót tartunk. Egyébként négy évvel ezelőtt is volt búcsúztató a tó környékén, a tóra a cikázó villámok miatt nem tudtunk bemenni. Így utólag azt mondhatom, megrendelni sem lehetett volna jobb miliőt és környezetet: miközben szóltak a tárogatók, a fel-felvillanó villámok megvilágították a Sóstói-tó környékét.

Hajnalig szólhat a hangszer

– Az Országos Tárogatós Találkozót Szerencsen tartjuk a Rákóczi-várban. Több ok is a város mellett szól. A település könnyen megközelíthető vonattal mind a két irányból, s a tárogatósok többnyire vonattal jönnek. Azért is ragaszkodunk Szerencshez, mert ez a település is őriz Rákóczi-hagyományt. A vár és az udvar egyaránt jól illeszkedik hangulatban a hangszerhez. Az is nagy előny, hogy este, amikor már véget érnek a hangversenyek, a vár udvarában senkit nem zavarva éjfélig, hajnalig szólhatnak a történelmi dalok.

Az országos találkozón vannak fiatalok is, vagyis milyen az utánpótlás? – kérdeztük Nagy Csabától.

– A tárogatósok között jelenleg még a kétharmados többséget az idősebb korosztály jelenti, de azért vannak közöttünk 20-30-40 évesek is. A tanulás a Zeneakadémián megoldott. Néhány művészeti iskola is szervez oktatást, a zeneiskolákban már szerényebb a lehetőség. Akit érdekel a tárogató, keresheti egyesületünket is.